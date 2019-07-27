‘Hasta mahpus Aksoy serbest bırakılsın’

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyeleri, hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri F Oturumunun 383’üncüsünü gerçekleştirdi. İHD İstanbul Şubesi önünde yapılan açıklamada hasta mahpus Abdulkahar Aksoy’un durumuna dikkat çekilerek, Aksoy’un serbest bırakılması istendi.

Açıklamada konuşan Hatice Onaran, uzun hapishane sürecinde çeşitli hastalıklara yakalanan Aksoy’un insüline bağlı ağır diyabet, hipertansiyon, KOAH ve Amfizem, bel fıtığı, mide, bağırsak rahatsızlığı, baş dönmesi gibi birçok hastalığı bulunduğunu söyledi. Aksoy’un cezaevi idaresinin keyfi uygulamaları ve devletin hasta mahpuslara yönelik politikaları nedeniyle hastaneye götürülmediği gibi adeta ölüme terk edildiğini anlatan Onaran “Ağır diyabet hastalığının tedavi edilmemesi neticesinde görmede bozukluk, aşırı kilo kaybı ve en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamada zorluk çekmektedir. Bizler Abdulkahar Aksoy ve diğer bütün hasta mahpusların serbest bırakılmasını, yaşam hakkının korunmasını, tedavi hakkının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve hapishane koşullarının düzeltilmesini istiyoruz. Hapishanelerden mahpusların tabutla çıkmalarını istemiyoruz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)