Öldürülen gazeteci Ferhat Tepe için adalet istendi

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi üye ve yöneticileri, “Kayıplar bulunsun failler yargılansın” sloganıyla Konak’ta bulunan Eski Sümerbank önünde bir araya geldi. Eylemde 28 Temmuz 1993’te gözaltına alındıktan sonra işkence ile katledilen Özgür Gündem Muhabiri Ferhat Tepe için adalet isteyen İHD’liler, failleri sordu.

Haftanın hikâyesini paylaşan İHD Şube Yöneticisi Caner Canlı, yıllardır kayıp yakınlarıyla birlikte kayıpların bulunması, faillerin yargılanması için mücadele ettiklerini ifade etti. Tepe’nin 28 Temmuz 1993 akşamı Bitlis şehir merkezinde sivil polis olarak bilinen, silahlı telsizli 3 kişi tarafından kaçırıldığını hatırlatan Canlı, Tepe için etkin soruşturma yürütmeyen yargı makamlarının Baba İshak Tepe’yi oğlunun kaybedilmesi ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalar nedeniyle “güvenlik güçlerini tahkir ve tezyif etme” suçundan bir yıl hapse mahkûm ettiğini hatırlattı. İç hukukta ilerleme sağlayamayan ailenin, davayı AİHM’e taşıdığını ifade eden Canlı, “Kamu görevlileri, AİHM’de tanıklık yapacak kişilerin tehditle ve rüşvetle yalan beyanda bulunmalarını sağladı. AİHM’in olayın kamu görevlileri ile ilgisi olup olmadığı açısından kritik öneme sahip olduğunu değerlendirdiği General Korkmaz Tağma’nın Mahkemeye ifade vermesi hükümet tarafından sağlanmadı. 9 Mayıs 2003 tarihli kararında Mahkeme, Ferhat Tepe soruşturmasında ‘şaşırtıcı eksiklikler’ olduğu tespitini yaptı. Olayın aydınlanması için Hükümetin AİHM’le işbirliği yapmadığı; gerekli bilgi, belge ve tanıklara ulaşımı sağlamadığı ve etkin bir cezai soruşturma yapmadığı için Türkiye’yi mahkum etti” diye belirtti. İç hukukta ailenin yaptığı tüm başvuruların gerekçesiz reddedildiğini aktaran Canlı, şunları kaydetti: “Davanın hukuksuz bir biçimde zamanaşımı gerekçesiyle kapatılmasını kabul etmiyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)