Dersim'de kadınlar panelde buluştu: Tek yolumuz yan yana durmaktan geçiyor

19. Munzur Festivali kapsamında Dersim kadın platformu “Kadınlar haklarını ve mücadelesi konuşuyor” konulu panel düzenledi.

Sanat sokağında düzenlenen panele HDP milletvekili Ayşe Acar Başaran, Dilşad Canbaz Kaya ve Emek Partisi kadın bürosundan avukat İlke Işık panelist olarak katıldı.

“KADINLARDAN KORKUYORLAR”

İlk olarak konuşan Dilşad Canbaz Kaya şunları dile getirdi, “AKP'nin 17 yıldır cinsiyetçi politikası hep biz kadınları vuruyor. İlk önce bizi hedef alıyorlar çünkü ilk bizim sokağa çıkacağımızı biliyor. İlk kadın dernekleri kapatıldı, eş başkan arkadaşlar tutuklandı. Bizden korkmaları normal çünkü bildiğimizi cesurca söylüyoruz. Erkek egemen iktidarın istediği ev, çocuk ve eş üçgenine sokmaya çalışıyorlar bizleri. LGBTİ, Cumartesi Anneleri,10 Ekim ve Suruç ailelerinin etkinlikleri yasaklandı buradan kınıyoruz. Bu devletin Kürdistan üzerindeki savaş politikalarının son bulmasını istiyoruz. Kadınlar olarak barışın, özgürlüğün, demokrasinin olmasını istiyoruz" dedi.

“KADININ OLMADIĞI SİYASET DEMOKRATİK DEĞİLDİR”

Ardından söz alan Ayşe Acar Başaran, “Cumhuriyet tarihinden bugüne 20 ilde hiç kadın milletvekili seçilmemiş. Şuan meclisteki kadın sayısı 102 ama bu toplumunun yarısı kadın ama temsiliyete geldiğinde geri planda tutuluyor. Kadının içerisine olmadığı bir siyasetin demokratikleşmesinden bahsedemeyiz. Bu yüzden iktidarların saldırı odağı haline gelmiştir kadın. Bugün ortak mücadeleyi arttırmamız gereken bir süreçteyiz çünkü saldırı daha yüksek. Erkeklerin bilmesi gerekiyor ki kadınların olmadığı bir yaşamın özgürleşmesi hayaldir" dedi.

“NE YAPMALIYIZI KONUŞMALIYIZ”

İlke Işık da, “Her gün birçok kadın yaşamını yitiriyor. Günlük hayatımızı şiddet yoksulluk ve işsizlik sarmalına çeviren bir iktidar. Bize zorbalığı, cinayeti ve hatta katliamı maruz gördüler. AKP 17 yıllık iktidarında 2 yasayı meclisten geçiremedi. Kürtaj yasası ve çocuk istismarcılarıyla ilgili yasa. Çünkü ülkenin dört bir yanında kadınlar müthiş bir direniş gösterdi. Bundan sonra Ekim ayında meclisin açılmasıyla bu yasalar gündeme alınacak işte bu noktada biz ülkenin dört bir yanında ne yapmalıyız, konuşmalıyız. İhtiyacımız olan kadın dayanışması. Bu konuda çok güzel deneyimlerimiz var, tek yolumuz yan yana durmaktan geçiyor" diye konuştu. (Dersim/EVRENSEL)