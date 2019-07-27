Kürt Aydın ve Yazar Prof. Dr. Celilê Celil Evrensel’i ziyaret etti. Prof. Dr. Celilê Celil’i Haber Müdürümüz Ercüment Akdeniz ve Ekonomi Servisi Editörümüz Bülent Falakoğlu karşıladı.

Prof. Dr. Celilê Celil ziyaretinde Evrensel’in önemine değinirken, babası adına açılmış Casimê Celîl Kürt Kütüphanesinden de bahsetti. “Kütüphanemizde 25 bin dolaylarında dergi, mecmua ve gazete arşivi bulunuyor” diyen Celîl, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra kütüphaneye sunulan desteğin kesildiğini aktardı ve “Bu yüzden aile imkanlarıyla kütüphaneyi yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Gazetemiz de fasiküllerinden oluşan bir albümünü Casimê Celîl Kütüphanesi için Prof. Dr. Celîlê Celîl’e hediye etti. (İstanbul/EVRENSEL)