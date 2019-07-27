Gümüldür PTT merkezinde yaz dönemi izinler kaldırıldı

İzmir Gümüldür PTT Merkez Müdürlüğü tarafından 25/06/2019 tarihinde yazılan evamirin 16. maddesi gerekçe gösterilerek söz konusu merkez müdürlüğündeki personellerin 15 Haziran - 15 Eylül tarihlerinde anayasal hak olan yıllık izinlerin kullandırılmayacağı belirtilmesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan tarafından yanıtlanması için soru önergesi sundu.

Önergeyle beraber yazılı açıklama yapan Bakan, evamirin 16. maddesinde kullanılan, “Her yılın Haziran 15’i ile Eylül 15’i arası 3 aylık dönemde merkez ve şubelerde tek personel ile oluşan nüfus yoğunluğundan dolayı işlemlerimizin yürütülmesinde zorluklarla karşılanması nedeniyle bu dönemlerde yıllık izin talep edilmemesi, bunun dışında kalan yıl içinde 9 aylık dönemde personelimize yıllık izin kullandırılacağının bilinmesi” ifadelerine ilişkin, "Anayasamızın 50. maddesinin 3. ve 4. Fıkralarında ise, 'Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir' denilmektedir. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesinin 31. maddesi ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 7.maddesi ile de çalışanların dinlenme hakları güvence altına alınmıştır" dedi.

"PERSONELİN ANAYASAL HAKKINI KULLANMASI KISITLANIYOR"

Posta ve Telgraf Teşkilatı personel yönetmeliğinde geçen "Yıllık izinler; personelin talepleri de dikkate alınarak izin vermeye yetkili yöneticilerin hazırlayacağı plan ve program çerçevesinde kullandırılır" ifadelerini hatırlatan Bakan, "Merkez Müdürlerine verilen yıllık izin kullandırma yetkisi, bir yandan personelin anayasal hakkını kullanmasına kısıtlama getirirken diğer yandan yetkiyi kötüye kullanmanın önünü açmaktadır. İzin talebinde bulunan dört PTT çalışanına evamir yazısı gerekçe gösterilerek taleplerinin reddedildiği bilinmektedir. Anayasamızla, uluslararası bildirge ve sözleşmelerle güvence altına alınan çalışanların dinlenme hakkı gasp edilmekte, PTT çalışanları, okulları tatil olan çocukları ve aileleri ile birlikte mağdur olmaktadır" dedi.

"DİNLENME HAKKININ GASPININ SON BULMASI AMACIYLA GEREĞİ YAPILACAK MIDIR?"

Bakan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan tarafından yanıtlanması için şu soruları sordu: