Bergama’da veba şüphesiyle 20 mahalleye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı

İzmir’in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi’nde, bir koyun sürüsünde veba olduğu şüphesi üzerine 20 mahalleye küçükbaş hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala alınan bu karar nedeniyle mağdur olduklarını belirten besiciler, yetkililerin soruna bir çözüm bulmalarını istedi.

Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi’nde, Şerif Duymaz’a ait koyun sürüsünde veba hastalığı olduğu şüphesi üzerine, Yenikent ile etrafında bulunan Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çallıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy ve Zeytindağ Mahallelerinde ikinci bir emre kadar küçükbaş hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala alınan bu karar bölgedeki küçükbaş sahipleriyle ile mahallelileri endişelendirirken, Bergama Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, veba tehlikesi geçinceye kadar Karantina uygulamasının süreceği ve bu sürenin 1 aya kadar uzayabileceğini söyledi.

“MAĞDURUZ, YARDIM BEKLİYORUZ”

Sürüsünde veba şüphesi olan Şerif Duymaz, “Kurban Bayramı öncesi çok mağdur oldum. Sürümdeki 25 koç öldü. Vebadan şüpheleniliyor. Sürümün içerisinde kurbanlık olan hayvanlarım da var. Ancak, karantinaya alındı. Bir senedir bu hayvanları kurbanda satmak için besliyorduk. Hayvanları beslemek için borçlanarak aldığım yemlerin parasını nasıl ödeyeceğim? Mağdur durumdayım. Şu an karantinada 90 kurbanlık hayvanım var. Civar mahallelerde de benzer durum var. Yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını bekliyoruz” dedi.

“ÖLENLER DIŞARIDAN GETİRİLEN HAYVANLAR” İDDİASI

Karantina kararı nedeniyle mağdur olan Yenikent Mahallesi’ndeki besicilerden Orhan Zeytin de “30 kurbanlık koçum var. Hepsi de son derece sağlıklı. Gerekirse veteriner kontrolü yapılsın. Hastalık varsa zaten biz bunları satmayız. Şerif Duymaz’ın ölen 25 hayvanı, ucuz olduğu için dışarıdan getirilen hayvanlar. Bunun suçlusu biz miyiz” diye konuştu. Eşi ve 2 çocuğunun geçimini kurbanlık satışından elde ettiği kazançla sağladığına dikkat çeken Zeytin, “Mağduriyetimizin bir an evvel giderilmesini bekliyoruz” dedi. (İzmir/DHA)