İstanbul Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan çift katlı 76 D özel halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Boşaltılan otobüsü alevler tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Doğan Araslı Bulvarı geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ederken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

İstanbul Esenyurt'ta özel halk otobüsünde yangın çıktı Fotoğraf: DHA

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı Fotoğraf: Evrensel

Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı Fotoğraf: Evrensel