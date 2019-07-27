Esenyurt'ta çift katlı özel halk otobüsü yandı
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın çıktı. Otobüs boşaltıldı, söndürme çalışmaları sürüyor.
İstanbul Esenyurt'ta özel halk otobüsünde yangın çıktı
Fotoğraf: DHA
İstanbul Esenyurt'ta Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan çift katlı 76 D özel halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Boşaltılan otobüsü alevler tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Doğan Araslı Bulvarı geçici süreyle trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ederken yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)
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