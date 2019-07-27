Düzce Cam’da mücadele 2. gününde sürüyor
Fabrikaya grev kararı asan Düzce Cam işçilerinin mücadelesi sürüyor.
Düzce Cam işçileri
Fotoğraf: Evrensel
Kristal-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan ve patronun sendikayla masaya oturmaması üzerine fabrikaya grev kararını asan Düzce Cam işçilerinin mücadelesi 2. gününde devam ediyor.
Kararlılıkla mücadeleyi sürdüren işçileri Petrol-İş Düzce Şube Başkanı ve Türk-İş Düzce İl Temsilcisi Muzaffer Işık ziyaret etti. Işık, “Dayanışmayı güçlendireceğiz” derken, Evrensel'e konuşan işçiler haklarını alana ve işe dönene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. (Düzce/EVRENSEL)
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