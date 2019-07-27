Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Tek adam" ifadesi kullanmasını da sert bir dille eleştirerek, "Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?" dedi.

Devlet Bahçeli Amasya'da konuştu.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle:

"Bebek bezinin yüzde 40 zamlanmasını söyledin de bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan parayı hiç hesap ettiniz mi?"

"Türkiye ateşten gömlek giymişken siz hangi yüzle konuşuyorsunuz?"

"Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur. PKK'ya niyet borcu varsa söylesin. İmdat desin, yardım edelim, düştüğü çukurdan çekip çıkaralım.

"Bağımsızlığımız ve bekamız ateş hattındadır. Fakat teslim olmayacağız, alttan almayacağız, zulme müsaade etmeyeceğiz." (HABER MERKEZİ)