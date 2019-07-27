Köpeğe cinsel saldırıda bulunan zanlıya sadece "hayasızca hareketler"den işlem

Antalya'da, bir kişi köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polisin yakaladığı şüpheli, savcılığa sevk edildi. Kişi hakkında sadece "hayasızca hareketler" suçundan işlem yapıldı. Baro tepki gösterdi.

Antalya'da geçen perşembe günü kimliği açıklanmayan bir kişi, iki servis minibüsünün arasında sokak köpeğine cinsel saldırıda bulunurken sokaktan geçen bir kişi durumu fark etti ve cep telefonuna kaydetti. Görüntünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Kısa sürede kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Hakkında "hayasızca hareketler" suçundan işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi.

BARO SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı ve avukat Alev Ersan, şahsın kimlik bilgilerini alır almaz suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Ersan, şunları kaydetti: "Hayvana şiddetin de, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınması ve hayvana şiddet uygulayanların da insana şiddet uygulayanlarla benzer cezalar almaları gerektiği, bu cezaların sicillerine işlenmesi olduğu açık ve nettir. Toplum güvenliği açısından, her şeyden önce hayvana karşı her türlü şiddetin TCK kapsamına alınması gerekmektedir. Bu yapılmadan etkin bir hayvan haklarından ve dolayısıyla güvenli bir toplumdan bahsetmemiz de mümkün olamayacaktır." (Antalya/DHA)

"Hayvan hakları ihlalleri verileri, gerçekleri yansıtmaktan uzak"