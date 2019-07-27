Elektrik direğinde akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Saat satan Afrikalılardan Soylu'ya: Hırsızlık mı yapıyoruz?

"Elinde bir saat, 10 liraya satıyor, Afrika’dan gelmiş. Biz buna müsaade etmeyeceğiz” diyen Soylu'ya saat satan Afrikalılardan yanıt: Ekmek parası için bu işi yapıyoruz.