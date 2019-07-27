ABD Yüksek Mahkemesinden Trump’ın “duvarına” fon onayı

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın mültecilere karşı Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 2,5 milyar dolar kullanmasına onay verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın duvar için Pentagon bütçesinden 2,5 milyar dolar kullanmasını engelleyen California eyaletindeki federal hakim tarafından alınan karar, Yüksek Mahkemede 4’e karşı 5 oyla bozuldu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Pentagon bütçesinden Trump’ın seçim vaadi olan duvara 2,5 milyar dolar fon aktarılmasını onaylamış oldu.

Trump, mahkemenin kararına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Duvar konusunda büyük bir zafer. ABD Yüksek Mahkemesi, federal mahkemenin kararını bozdu ve güney sınırına duvarın inşaatına izin verdi. Sınır güvenliği ve hukukun üstünlüğü için büyük zafer” değerlendirmesinde bulundu.

Mülteci karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, mültecilere karşı mücadele gerekçesiyle Meksika ile ABD sınırına duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Trump’ın bu konuda bir adım daha ileri giderek bütçeyi kontrol eden Kongreyi devre dışı bırakıp Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ulusal acil durum’ ilan etmesi, başkanlık yetkilerini “Kötüye kullandığı” tartışmalarını gündeme getirmişti.

Trump’ın, başkanlık yetkisini kullanarak ulusal acil durum ilanı, Demokratlar tarafından Anayasa’nın ihlali olarak görülmüştü. (DIŞ HABERLER)