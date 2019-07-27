Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali’si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybetti. Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan’ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, “Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyordu” diye konuştu.

Gülhan’ın cenazesinin yarın Karacaahmet Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

YALÇIN GÜLHAN KİMDİR?

Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen Adanalıdır. Babası devlet demir yollarında revizörlük (vagon teknisyeni) yapmıştır. Sanatçı Ahmet Gülhan ağabeyidir.

Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç’ın yaptığı 1964 yapımı “Dağlar Aslanı” filmi ile oyunculuğa başladı. ’70’li yıllarda Ulvi Uraz Tiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı. Zamanla daha çok yardımcı erkek oyuncu rollerinde oyunculuğunu kanıtladı. Hem iyi hem de kötü karakterleri büyük bir başarıyla canlandırmasını bildi. Özellikle asi tipleri canlandırmakta çok inandırıcı oldu.

Yeşilçam’ın erotik filmler döneminde o da bu tür filmlerde oynamak zorunda kaldı. Diğer sinema sanatçıları gibi Yalçın Gülhan da sinemanın krizde olduğu dönemde oyunculuğu bırakıp şarkıcı olarak sahneye çıktı. Seksenlerde Coşkun Sabah ile Maksim’de altı ay sahneye çıkan Gülhan, altı yıl şarkıcılık yaptı.

5 Ekim 1992-18 Haziran 2002 tarihleri arasında Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa’nın yönettiği, Kandemir Konduk’un senaryosunu yazdığı “Mahallenin Muhtarları” adlı aile dizisinde Yalçın Gülhan Şoför Ali karakterini canlandırmıştı.

“Görünürken Neler Gördüm” adlı kitabında, meslek hayatı boyunca gözlemlediklerini ve deneyimlerini anlatan Yalçın Gülhan, sinema kariyerinde hatalar yaptığını, iyi filmler beklemek yerine para için ucuz ve basit filmlerde oynadığını, bunların kariyerine zarar verdiğini ve pişman olduğunu belirtmişti. (HABER MERKEZİ)