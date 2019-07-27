CHP’li Tanal’dan Düzce için suç duyurusu: Dere yatakları daraltılmış

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce’de 5 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de kaybolduğu selde yaşanan ihmallerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Meteorolojinin sel uyarısının hoparlörlerden duyurulmaması, dere yataklarının park için daraltılması, plansız yapılaşma ve istinat duvarlarının örülmemesi gibi ihmaller zincirini sıralayan CHP’li Tanal, ‘Görevi ihmal ve kötüye kullanma’, ‘Taksirle ölüme sebebiyet verme’ gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Akçakoca Belediyesi yetkilileri hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

DERE YATAKLARI DARALTILMIŞ

Tanal’ın suç duyurusu dilekçesinde, can ve mal kayıplarının oluşumunda çok ciddi ihmallerin bulunduğuna dikkat çekildi. Dilekçede, bölgeye yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nın yapımı sırasında dere yataklarının daraltıldığı, bu yapılırken 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu ile Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket edildiği aktarıldı. Dilekçede ayrıca, bölgede kanunla belirlenen önlemlerin alınmadığı, istinat duvarlarının örülmediği, dere yatağının taşma ihtimalinin hesaplanmadığı vurgulandı.

CAN KAYIPLARINDAN KAMU SORUMLU

Dilekçede, “Dere yataklarının olası bir afet durumu gözetilmeksizin daraltılması, bölgede planlama yapılmaksızın inşaata başlanması, olası afet risklerine karşı önlem alınmaması, su kanallarının ve istinat duvarlarının açık tehdide rağmen örülmemiş olması idarenin kusurunu gözler önüne sermektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmekle ve denetlemeleri yapmakla görevli kamu personelinin yaşanan mal ve can kayıplarından sorumlu olduğu açıktır” denildi.

METEOROLOJİNİN UYARISI DUYURULMADI

Suç duyurusu dilekçesinde, Meteorolojinin Düzce için yaptığı kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği uyarısının yüksek sesle halka duyurulmadığına vurgu yapıldı.

RAPORDAKİ TESPİTLER DİKKATE ALINMADI

CHP’li Tanal dilekçesinde Orman Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan “19-21 Mayıs 1998 Batı Karadeniz seli nedenleri, alınması gereken önlemler ve öneriler” başlıklı raporda bölgedeki yağış durumuna dikkat çekildiği ve çok çarpıcı tespitlerin yapıldığını belirtti. Dilekçede, “Rapordaki bilimsel ve teknik önerilerin dikkate alınmaması dahi başlı başına bir ihmaldir” ifadeleri kullanılarak mühendislerin şu uyarılarına yer verildi:

Büyük Melen Havzası içerisinde yer alan meteoroloji istasyonlarında (Düzce...Yığılca,Hasanbey) en büyük yağışlar haziran, temmuz ve ağustos aylarında olmaktadır.

Dolayısıyla havza genelde, dik ve sarp eğimli arazilerden oluşmakta ve eğim koşulları itibariyle erozyona, sel ve taşkınlara karşı oldukça duyarlı bir yapıyı temsil etmektedir.

Yukarı havzalardan koparak gelen seller önce yukarı kesimlerde özellikle Melen Çayı, Karadere, Asar ve Aksu Derelerinde yolları, köprüleri ve dere boyundaki yerleşim ve tarım arazilerini tahrip ederek Düzce ovasına yayılmış, taşkın haline gelmiş.

KAYBOLAN 2 ÇOCUK ARANIYOR

Öte yandan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, meydana gelen selde suya kapılıp kaybolan 7 yaşındaki Sinem Kaplan ile 3 yaşındaki Kağan Töngel’i arama çalışmaları devam ediyor. Yaya ya da botlarla gidilemeyecek alanlara havadan destek verilerek kurtarma ekipleri alana indiriliyor. Ekipler arama çalışmalarını bitirdikten sonra alınıyor. (HABER MERKEZİ)

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