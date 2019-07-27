27 Temmuz 2019 13:42

CHP’li Tanal’dan Düzce için suç duyurusu: Dere yatakları daraltılmış

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce’de 5 kişinin hayatını kaybetmesine 2 kişinin de kaybolmasına neden olan ihmallere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

CHP’li Tanal’dan Düzce için suç duyurusu: Dere yatakları daraltılmış

Fotoğraf: Hasret Gültekin Kozan/Evrensel

    • Paylaş

    CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce’de 5 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de kaybolduğu selde yaşanan ihmallerle ilgili suç duyurusunda bulundu.

    Meteorolojinin sel uyarısının hoparlörlerden duyurulmaması, dere yataklarının park için daraltılması, plansız yapılaşma ve istinat duvarlarının örülmemesi gibi ihmaller zincirini sıralayan CHP’li Tanal, ‘Görevi ihmal ve kötüye kullanma’, ‘Taksirle ölüme sebebiyet verme’ gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Akçakoca Belediyesi yetkilileri hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

    DERE YATAKLARI DARALTILMIŞ

    Tanal’ın suç duyurusu dilekçesinde, can ve mal kayıplarının oluşumunda çok ciddi ihmallerin bulunduğuna dikkat çekildi. Dilekçede, bölgeye yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’nın yapımı sırasında dere yataklarının daraltıldığı, bu yapılırken 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu ile Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket edildiği aktarıldı. Dilekçede ayrıca, bölgede kanunla belirlenen önlemlerin alınmadığı, istinat duvarlarının örülmediği, dere yatağının taşma ihtimalinin hesaplanmadığı vurgulandı.

    CAN KAYIPLARINDAN KAMU SORUMLU

    Dilekçede, “Dere yataklarının olası bir afet durumu gözetilmeksizin daraltılması, bölgede planlama yapılmaksızın inşaata başlanması, olası afet risklerine karşı önlem alınmaması, su kanallarının ve istinat duvarlarının açık tehdide rağmen örülmemiş olması idarenin kusurunu gözler önüne sermektedir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmekle ve denetlemeleri yapmakla görevli kamu personelinin yaşanan mal ve can kayıplarından sorumlu olduğu açıktır” denildi.

    METEOROLOJİNİN UYARISI DUYURULMADI

    Suç duyurusu dilekçesinde, Meteorolojinin Düzce için yaptığı kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceği uyarısının yüksek sesle halka duyurulmadığına vurgu yapıldı.

    RAPORDAKİ TESPİTLER DİKKATE ALINMADI

    CHP’li Tanal dilekçesinde Orman Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan “19-21 Mayıs 1998 Batı Karadeniz seli nedenleri, alınması gereken önlemler ve öneriler” başlıklı raporda bölgedeki yağış durumuna dikkat çekildiği ve çok çarpıcı tespitlerin yapıldığını belirtti. Dilekçede, “Rapordaki bilimsel ve teknik önerilerin dikkate alınmaması dahi başlı başına bir ihmaldir” ifadeleri kullanılarak mühendislerin şu uyarılarına yer verildi:

    • Büyük Melen Havzası içerisinde yer alan meteoroloji istasyonlarında (Düzce...Yığılca,Hasanbey) en büyük yağışlar haziran, temmuz ve ağustos aylarında olmaktadır.
    • Dolayısıyla havza genelde, dik ve sarp eğimli arazilerden oluşmakta ve eğim koşulları itibariyle erozyona, sel ve taşkınlara karşı oldukça duyarlı bir yapıyı temsil etmektedir.
    • Yukarı havzalardan koparak gelen seller önce yukarı kesimlerde özellikle Melen Çayı, Karadere, Asar ve Aksu Derelerinde yolları, köprüleri ve dere boyundaki yerleşim ve tarım arazilerini tahrip ederek Düzce ovasına yayılmış, taşkın haline gelmiş.

    KAYBOLAN 2 ÇOCUK ARANIYOR

    Öte yandan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, meydana gelen selde suya kapılıp kaybolan 7 yaşındaki Sinem Kaplan ile 3 yaşındaki Kağan Töngel’i arama çalışmaları devam ediyor. Yaya ya da botlarla gidilemeyecek alanlara havadan destek verilerek kurtarma ekipleri alana indiriliyor. Ekipler arama çalışmalarını bitirdikten sonra alınıyor. (HABER MERKEZİ)

    Düzce Valiliğinin 'afet bölgesi' ilanı, baraj yapımı için mi geri alındı?

    Düzce Valiliğinin 'afet bölgesi' ilanı, baraj yapımı için mi geri alındı?

    Selden 5 kişinin öldüğü Düzce'de ‘Afet bölgesi ilanı’ açıklaması geri çekildi

    Selden 5 kişinin öldüğü Düzce'de ‘Afet bölgesi ilanı’ açıklaması geri çekildi

    ÖNCEKİ HABER

    Munzur Dağları’nın tamamı maden sahası ilan edildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Türkiye-ABD ilişkilerinin kopması da sürmesi de çok zorlaşmıştır

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Türkiye nereye doğru...

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Memur-Sen’e ve hükümete karşı tüm kamu emekçilerinin TİS taleplerini savunma ihtiyacı

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Merkez Bankasının siyasi uyumu

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Peki ya Zimbabweli limon üreticileri!

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Naylon

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    VLC'de açık var mı?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Munzur Dağları’nın tamamı maden sahası ilan edildi
    Munzur Dağları’nın tamamı maden sahası ilan edildi

    TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük, Munzur Dağları’nın tamamının maden sahası olarak ilan edildiğini söyledi.

    Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti
    Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

    Uzun süredir hastanede tedavi gören tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti.

    Çanakkale’de “Su Hakkı” için nöbet başladı
    Çanakkale’de “Su Hakkı” için nöbet başladı

    Çanakkale’nin tek içme ve sulama suyu kaynağı Atikhisar Barajı’nın su toplama havzası üzerinde Doğu Biga Madencilik tarafından altın madeni için yapılan ağaç katliamına karşı tepki büyüyor.

    CHP’li Tanal’dan Düzce için suç duyurusu: Dere yatakları daraltılmış
    CHP’li Tanal’dan Düzce için suç duyurusu: Dere yatakları daraltılmış

    CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Düzce’de 5 kişinin hayatını kaybetmesine 2 kişinin de kaybolmasına neden olan ihmallere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

    Cumartesi Anneleri: Devlet yükümlülüklerini yerine getirmiyor
    Cumartesi Anneleri: Devlet yükümlülüklerini yerine getirmiyor

    Kayıp yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, eylemlerinin 748. haftasında Süleyman Cihan için adalet istendi.

    İktidar medyası, barış akademisyenlerini haklı bulan AYM’yi hedef aldı
    İktidar medyası, barış akademisyenlerini haklı bulan AYM’yi hedef aldı

    İktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları AYM’nin barış akademisyenlerine ilişkin verdiği ihlal kararını, akademisyenleri hedef göstererek sundu.

    Memur-Sen’in teklifi sağlık emekçilerinin sorunlarına çözüm değil
    Memur-Sen’in teklifi sağlık emekçilerinin sorunlarına çözüm değil

    SES Adana Şubesi, Memur Sen'in hükümete götürdüğü toplusözleşme teklifine tepki gösterdi.

    Bursa’da KESK üyeleri toplusözleşme taleplerini açıkladı
    Bursa’da KESK üyeleri toplusözleşme taleplerini açıkladı

    Bursa’da toplusözleşme süreci için stant açan KESK bileşenleri, düzenlediği basın açıklamasıyla da taleplerini sıraladı.

    Ekolojik belgesel film finalistleri belli oldu
    Ekolojik belgesel film finalistleri belli oldu
    'Kanser tedavisi görenler, günde 500 mililitreden fazla yeşil çay içmesin'
    'Kanser tedavisi görenler, günde 500 mililitreden fazla yeşil çay içmesin'
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası" alarmı
    Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası" alarmı
    Kimseye Yar Olmayan Kuşlar
    Kimseye Yar Olmayan Kuşlar
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    Kolombiya'da 3,5 yılda 289 insan hakkı savunucusunun öldürülmesi protesto edildi
    Kolombiya'da 3,5 yılda 289 insan hakkı savunucusunun öldürülmesi protesto edildi

    Kolombiya'da son 3,5 yılda 289 insan hakları savunucusunun öldürülmesi, ülkenin dört bir yanında binlerce kişinin katıldığı gösteri ve yürüyüşlerle protesto edildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Türkiye AVM’de birinci, yeşil alanda sonuncu
    Türkiye AVM’de birinci, yeşil alanda sonuncu

    Türkiye’de 396 tane AVM var. Bunların 114’ü İstanbul’da bulunuyor. Aynı dönemde İstanbul’da kişi başına düşen yeşil alan oranı ise hayli dikkat çekici: Yüzde 2,2!

    1766'da imzalanan ilk toplusözleşme: Kütahya belgesi
    1766'da imzalanan ilk toplusözleşme: Kütahya belgesi

    Böyle emek düşmanı bir iktidar daha da gelmez bu ülkeye. TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 20 çıkardığı bir dönemde işçiye verilen zam terbiyesizliktir. Tes-İş Yatağan Şube Yöneticisi Kemal Özcan yazdı.

    Cezayir'de eylemlerin 23. haftası: Diyaloğa hayır, kararı verecek olan halktır
    Cezayir'de eylemlerin 23. haftası: Diyaloğa hayır, kararı verecek olan halktır

    Cezayir’de eski Cumhurbaşkanı Buteflika'yı istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 23'üncü haftasında da devam etti.

    GÜNCELLENDİ
    97 işçi zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı
    97 işçi zehirlenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı

    Karabük Safranbolu'da bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 97 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    “İhtiyacımız olan gerçek halk demokrasisi ve halk iktidarıdır”
    “İhtiyacımız olan gerçek halk demokrasisi ve halk iktidarıdır”

    Dersim’de 19. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında “Güncel Siyasal Gelişmeler ve Çözüm Önerileri” başlıklı panel düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    Figen Yüksekdağ için tutukluluğun devamına karar verildi
    Figen Yüksekdağ için tutukluluğun devamına karar verildi

    Figen Yüksekdağ, tutuklu yargılandığı davanın 14. duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

    Esenler Otogar otoparkının İSPARK'a devrinin durdurulması kararı reddedildi
    Esenler Otogar otoparkının İSPARK'a devrinin durdurulması kararı reddedildi

    Esenler Otogar otoparkının İSPARK’a devrinin mahkeme kararıyla durdurulması kararı ortadan kaldırıldı.

    EMEP Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen: Demokrasi birlikte mücadeleyle mümkün
    EMEP Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen: Demokrasi birlikte mücadeleyle mümkün

    Munzur Festivalinde düzenenlenen panelde konuşan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, "Gerçek bir halk iktidarı, halk demokrasisi istiyoruz ve bunun için mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.

    Grevdeki Hilton SA işçileri: Yöneticilere prim verdiler bize teşekkür mektubu
    Grevdeki Hilton SA işçileri: Yöneticilere prim verdiler bize teşekkür mektubu

    Grevleri süren Hilton SA işçileri Evrensel'e konuştu: Bize sadece teşekkür mektubu vermelerinden dolayı ücretlerimiz eritildi.

    Tahir Elçi soruşturması için adım atılmıyor: Soruşturma başladığı yerde
    Tahir Elçi soruşturması için adım atılmıyor: Soruşturma başladığı yerde

    Diyarbakır'da katledilen Tahir Elçi için her hafta Diyarbakır Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasının 186.'sı gerçekleştirildi.

    GÜNCELLENDİ
    Anayasa Mahkemesi barış akademisyenleri için hak ihlali kararı verdi
    Anayasa Mahkemesi barış akademisyenleri için hak ihlali kararı verdi

    Anayasa Mahkemesi, barış akademisyenlerinin yaptığı başvuruda hak ihlali kararı verdi. Karar doğrultusunda daha önce yapılan yargılamalar yenilenecek.

    Merkez Bankasında dört genel koordinatör görevden alındı
    Merkez Bankasında dört genel koordinatör görevden alındı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevden aldığı Murat Çetinkaya’nın TCMB bünyesinde oluşturduğu birimde görev yapan dört koordinatör görevden alındı.

    ABD İzlanda'daki askeri varlığını artırıyor
    ABD İzlanda'daki askeri varlığını artırıyor

    ABD, 2006 yılında terk ettiği İzlanda'daki askeri varlığını artırıyor. Keflavik’te bulunan eski NATO üssünün yeniden inşası için 57 milyon dolar kaynak ayırdı.

    Atasoy: Kadınların talepleri ve temsiliyeti masada yer almalı
    Atasoy: Kadınların talepleri ve temsiliyeti masada yer almalı

    KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, kadın kamu emekçilerinin toplu sözleşme taleplerini açıkladı.