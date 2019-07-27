Diyanet'ten erkeklere dar kıyafet çıkışı: Dar giysiler tesettür bilincine uymaz

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde paylaşılan cuma hutbesinde erkeklerin kıyafetlerine dair açıklamalar yapıldı. ‘Beden mahremiyeti ve tesettür’ başlıklı hutbede, “Özellikle erkekler için beden sağlığını da tehdit eden dar giysiler, mahremiyetin korunmasını sağlamadığı için tesettür bilincine uymaz” denildi.

Hutbede örtünmeden bahsedilirken, “Cenâb-ı Hak, erkek ve kadın bütün müminlerden edeb ve mahremiyet konusunda hassasiyet bekler. Gözlerimizi haramdan çevirmenin ve tesettüre riayet etmenin hepimiz için bir vecibe olduğunu ifade buyurur” ifadelerine yer verildi.

Hutbede erkeklerin “tesettür bilinci”ne uymaları söylenerek şu ifadelere yer verildi: “Özellikle erkekler için beden sağlığını da tehdit eden dar giysiler, mahremiyetin korunmasını sağlamadığı için tesettür bilincine uymaz. Tesettür bilinci ise bedeni örtmek kadar, kalbi ve aklı da her türlü kötülüğe, fuhşiyata ve harama karşı kapatmak, örtmek ve korumaktır.” (HABER MERKEZİ)

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