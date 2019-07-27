Memur-Sen’in teklifi sağlık emekçilerinin sorunlarına çözüm değil

SES Adana Şubesi, Memur Sen’in toplusözleşme teklifine tepki gösterdi. Şube binasında yapılan basın toplantısında konuşan SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, yapılan teklifin sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin her gün dağ gibi büyüyen sorunlarına çözüm olmadığını ifade etti.

“SENDİKA ÜYELİĞİ YÖNETİCİLERİN BASKISI İLE YAPILIYOR”

1 milyonun üzerinde üyesi bulunan Memur Sen’in üyelerinin yüzde 80’inin idarecilerin baskısı ile üye yapıldığını dile getiren Yüksel, “Yöneticilerin baskısıyla üyelikler yapılıyor olması yetkili sendikanın yandaşlıktan kaynaklı üye kaygısı yaşamaması toplusözleşme masasında emekçilerin değil, siyasi iktidarın beklentilerinin karşılık bulmasına neden oluyor” dedi. Öte yandan KPSS’yi kazanan bir memurun mülakatı sonra da arşiv taramasını geçmesi gerektiğini belirterek siyasi kadrolaşma anlamına gelen bu uygulamaların başka bir sorun olduğunu belirterek grevli toplu sözleşme istediklerini ifade etti.

“BU DURUM TİS’LERE İLGİYİ AZALTIYOR”

Bu durumun kamu emekçilerinin TİS’e ilgisinin azalmasına neden olduğunu ifade eden Yüksel, bu süreçte 3600 ek gösterge için ve performans sisteminin kaldırılması için kampanyalar yaptıklarını belirterek “Yaptığımız bu çalışmalar ile OHAL-KHK rejimiyle baskı altına alınan ve temel taleplerini bile dile getirmekten çekinen emekçilerin, sorunlarını dile getirmesi, taleplerine sahip çıkması için yoğun bir çaba harcadık” dedi.

“GÜVENCELİ ÇALIŞMA İSTİYORUZ”

Bu taleplerine sahip çıkmaya devam ettiklerini dile getiren Yüksel, yıllardır izlenen istihdam politikaları ile parçalı ve sözleşmeli istihdam biçimi, temel bir istihdam biçimine dönüşmüş durumda olması ve KHK hukuksuzluğu ile yaşanan ihraçlarla birlikte emekçiler için güvenceli çalışma talebini öne çıktığını belirterek “Bu nedenle 4/B, 4/C, 4/D, 3+1, taşeron, vekil, sözleşmeli, kadrolu vb farklı istihdamlar biçimleri ortadan kaldırılmalı, sağlık ve sosyal hizmet sunumu gerçekleştiren tüm çalışanlar tek ve güvenceli bir istihdamla çalıştırılmalıdırlar” dedi.

“MÜLAKAT KALDIRILMALI”

Hukuksuz OHAL KHK’lerinin sonuçlarıyla birlikte iptal edilmesini isteyen Yüksel, “İşe alımda, görevde yükselmede ve unvan değişikliğinde güvenlik soruşturmaları ve mülakat kaldırılmalıdır. Kamu emekçilerinin ücretlerinde yıllar içerisinde yaşadığı kayıplara bugün ekonomik krizin etkileri de eklenmiştir. Emekçiler açısında bu gün temel ücret en temel talep haline gelmiştir.Performans dayalı ücretlendirme sitemi kaldırılmalı en düşük temel ücretin yoksulluk sınırı üstünde olacağı şekilde yani bugünün verileri ile 6.750 TL’nin üzerinde olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Bununla beraber temel ücret dışında her tür isim adı altında alınan yan ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır” dedi.

SES’in TİS’le ilgili diğer taleplerinin bazıları şu şekilde:

Gelir vergisindeki adaletsizlik giderilmeli

Kamu emekçilerine yılda iki defa tam maaş tutarında ikramiye ödenmelidir

Ayda 5 gün, yılda toplam 12 günün üzerinde olan yıllık izinlerde ek ödemelerden yapılan kesinti kaldırılmalıdır

Çalıştırma zorunluluğu doğduğunda nöbet ücretleri saat ücretinin en az 2 katı olmalıdır

Gece vardiyasında çalıştırılanların ücretleri yüzde 50 arttırılarak ödenmelidir

GSS priminin tamam işveren devlet tarafından ödenmelidir

Kadük çıkan yıpranma payı yasası tüm emekçileri ve geçmiş çalışılmış süreler kapsayacak ve hesaplamalarda fiilen çalışma şartı kaldırılarak düzenlenmelidir

İş kolumuzdaki tüm çalışanlara ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak arttırılmalıdır

Zorunlu BES sistemine son verilmeli ve tekrar gündeme getirilmemelidir

İş kolumuz ağır ve çok tehlikeli işler kapsamındadır. Fazla çalışma, uzun saatler kesintisiz çalışma, sık nöbet tutma, çalışırken çok yoğun iş yükü altında, çalışma sağlığımızı ve yaşamımızı tehdit etmektedir

Şehir hastanelerinin mekânsal büyüklüğü ve çalışan sayısının fazlalığı nedeniyle kanundaki sınırlama kaldırılarak işyeri sendika temsilci sayısı artırılmalı ve sendika işyeri temsilcisi izni haftada 2 gün 4’er saat olmalıdır. (Adana/EVRENSEL)