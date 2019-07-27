27 Temmuz 2019 10:17
Hindistan’da sel: 700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı
Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hindistan'da sel
Fotoğraf: DHA
Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel, Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninin, Vangani kasabası yakınlarında durmasına sebep oldu.
Trendeki 700 kişinin mahsur kaldığı; kadın ve çocuklardan oluşan 200 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken; trenin bulunduğu bölgeye 2 helikopter ve 6 kurtarma botunun sevk edildiği belirtildi. (Hindistan/DHA)
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