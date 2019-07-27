Hindistan’da sel: 700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı

1766'da imzalanan ilk toplusözleşme: Kütahya belgesi

Böyle emek düşmanı bir iktidar daha da gelmez bu ülkeye. TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 20 çıkardığı bir dönemde işçiye verilen zam terbiyesizliktir. Tes-İş Yatağan Şube Yöneticisi Kemal Özcan yazdı.