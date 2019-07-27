Trump: S-400 aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemleri almasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada, “Rusya’dan füze sistemi aldığı için Türkiye’yi suçlamıyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, Türkiye'nin milyarlarca dolarlık 125 F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini vurgulayarak, "Zor bir durum. Türkiye'yi S-400 alması konusunda suçlamıyorum çünkü (Eski Başkan Barack) Obama döneminde meydana gelen birçok durum ve problem mevcut. Felaket olan bu mesele Obama yönetimine dayanıyor. Durumu değerlendiriyoruz." dedi.

Öte yandan, Trump Türkiye'ye uygulanacağı belirtilen "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımlarının zamanına ilişkin detay vermekten kaçındı. (DIŞ HABERLER)