Cezayir'de eylemlerin 23. haftası: Diyaloğa hayır, kararı verecek olan halktır

Cezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve ‘Buteflika rejimi temsilcileri’ olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması ve devlet sisteminde köklü değişiklikler yapılması talebiyle eylemler düzenlendi.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 23'üncü haftasında da başkent Cezayir ve birçok kentte devam etti. Eylemlerde yine Buteflika rejimini temsil eden isimlerin yönetimden uzaklaştırılması istendi.

“Buteflika rejiminin kalıntılarıyla” diyalog yapılmasını istemediklerini ifade eden Cezayirliler, “Diyaloğa hayır”, “Karar verici olan halktır” dedi.

Eylemlerde ayrıca son haftalarda gözaltına alınan eylemcilerin serbest bırakılması talebini içeren pankartlar da taşındı.

Ülkedeki eylemlerde bazı aktivistler, Amazig (Berberi) bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel eylemler üzerine Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Cezayirliler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken koşulların sağlanması amacıyla yürütülecek ulusal diyaloğu yönetmekle sorumlu 6 bağımsız isim dün açıklanmıştı. (Cezayir/AA)