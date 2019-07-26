“İhtiyacımız olan gerçek halk demokrasisi ve halk iktidarıdır”

19. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında “Güncel Siyasal Gelişmeler ve Çözüm Önerileri” başlıklı panel düzenlendi. Sırma Tayam’ın moderatörlüğünü yaptığı panele HDP Van Milletvekili Tayip Temel, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, ESP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ve Sosyalist Meclisler Fedarasyonu’ndan (SMF) Hüseyin Şimşek katıldı.

Belediye konferans salonunda gerçekleştirilecek olan paneli polis kamera ile çekmek istedi. Buna tepki gösteren festival komitesi valilikle görüştü. Görüşmeden sonuç alınamaması üzerine kitle polis tacizini protesto ederek paneli yapmak üzere Sanat Sokağı’na geçti.

“31 MART TOPLUMUN YENİ REJİMİ KABUL ETMEDİĞİNİN GÖSTERGESİDİR”

Panelde ilk olarak konuşan Tayip Temel, “Yerel seçim sonrası faşist blok yeni bir boyut kazandı. Artık karşımızda çok ceberut bir iktidar anlayışı olsa da zayıflamış ve iktidarını sürdürmek dışında başka bir şeye kafa yoramayacak bir iktidar karşımızda var. Doğru bir muhalefet tarzı karşıdakini zayıflatmaya imkan tanıyor” dedi. 31 Mart’ın yerel seçim gibi görünse de aslında genel seçim havasında geçtiğini söyleyen Temel, “Toplumda ona biat etmeden yaşayamayız gibi bir algı vardı. Seçimde AKP’nin kaybetmesi, ezilenlerin, sosyalistlerin, ezilen tüm halkların bir şekilde bu faşist uygulamalara karşı birlikte hareket etmesinin sonucudur. Faşist rejimler ne kadar baskıcı zor aygıtıyla baskı uygulasalar da başka bir şekilde mücadelenin yollarını da ortaya koyarlar. Türkiye ve Kürdistan’da bu rejimin kendini sürdüremeyeceğinin kanıtı 31Mart seçimleri oldu. Tecrit bir şekilde Kürt sorununu baskı, inkar ve imha yöntemleriyle bastırma politikalarını derinleştirmenin adresiydi. Ona karşı güçlü bir şekilde cevap vermek önemliydi. Aynı şekilde 31 Mart toplumun bu rejimi kabul etmediğini göstermesi açısından önemlidir” diye konuştu.

“SEÇİM SONUÇLARINI GERÇEK BİR BAŞARIYA DÖNÜŞTÜRMELİYİZ”

Gezi Direnişi ve 7 Haziran seçimlerini hatırlatan Özlem Gümüştaş ise, “Bu topraklarda Gezi ve 7 Haziran gibi çok önemli bir çarpışma yaşadık. Bunlar sadece bir anlık bir durum değildir, tarihseldir. Herhangi bir siyasi iktidarın belleğimizden silebileceği bir şey değildir. Kitleler birleşik bir zemin, birleşik bir dil ve kültür yarattılar. Siyasetler dışında ayrı bir duruş sergilediler” dedi. 4 yıllık dönem boyunca her türlü siyasi baskının uygulandığı bu dönemde iki siyasetin mücadele ettiğini belirten Gümüştaş, “Biri AKP- MHP faşist bloğu diğeri birleşik direniş çizgisidir. AKP geri dönüşsüz bir proje olarak başkanlık sistemini ortaya koydu, fakat bu sistemin bir yıllık tarihinde bile AKP'nin asıl yaptığı bu birleşik hareketle mücadele içerisinde olmaktı. 8 Mart’ta, ODTÜ’de bir çok alanda yaptığı buydu. Bugün başaramadığının ispatı bir dönemi yaşıyoruz. 31 Mart ve 23 Haziranı bir seçim olarak değil, siyasi savaşım olarak yaşadık. Seçim sonuçlarını gerçek bir başarıya dönüştürmek için gerçek bir muhalefet zeminine ihtiyacımız var” diye konuştu.

“YEREL POLİTİKADA AYRI DÜŞMÜŞ OLSAK DA GÜÇ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR”

SMF adına konuşan Hüseyin Şimşek ise, “AKP çevresinde oluşan biat kültürü yıkıldı. Seçimlerde kaybedebilecekleri görüldü. AKP ancak iyi bir demokratik cephe oluşursa, bu cephedeki güçler bir araya gelirse zayıflar. Ancak bu yol ile demokratik kazanımlar açısından önemli bir mevzi kazanabiliriz. Yoksa faşizm koşullarında yaşarız. Yerel politikalarda ayrı düşmüş olsak bile bir güç birliğine ihtiyaç var. Böylelikle demokrasi mücadelesini ilerletebiliriz” dedi.

“HALKIN KAYNAKLARINI PATRONLARA PEŞKEŞ ÇEKMEK HIRSIZLIKTIR”

AKP’nin tabanını bir arada tutabilmesini sağlayan koşullarının zayıfladığını söyleyen Mehmet Türkmen, “Baskı politikalarının yanı sıra ekonomik politikaların halk düşmanı olduğu geniş kesimler tarafından görülmeye başlandı. Şehir hastanelerine harcanan o parayla 6 tane şehir hastanesi yapabiliyorsun. Bunu bile bile niye bunda ısrar ediyorlar? Çünkü bu projelerle yeni bir sermaye kesimi yaratmak, kendi yandaş sermayesini büyütmek istediler. Buna birileri israf diyor ama halkın toplam birikimini ve kaynaklarını bir avuç yandaşa peşkeş çekiyorsanız bunun adı hırsızlıktır” dedi. (Dersim/EVRENSEL)