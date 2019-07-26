26 Temmuz 2019 20:14

CHP Sözcüsü: Merkez Bankasının itibarının kalmadığını bütün dünya söylüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Merkez Bankasının itibarının kalmadığını söyleyen biz değiliz, bunu bütün dünya söylüyor.

CHP Sözcüsü: Merkez Bankasının itibarının kalmadığını bütün dünya söylüyor

Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir termal otelde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, verimli bir çalıştay geçirmekte olduklarını dile getirdi.

    Toplantıda çok önemli hususların ortaya çıktığını, güzel de bir çalışma yapıldığını aktaran Öztrak, çalıştayın öğleden önceki kısmında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yaptığını hatırlattı. Öztrak, şunları belirtti:

    "Öğleden sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, kendi il başkanlarıyla yaptığı toplantıda güya Genel Başkanımıza cevap vermeye çalıştı. Aslında cevap verirken Genel Başkanımızın bahsettiği, ekonomiyle ilgili hiçbir rakama cevap vermemiş, tamamen başka konularda birtakım şeyler söylemiş. Oysa biz şu cevabı bekliyorduk, sizin bir 2023 hedefleriniz vardı. O hedeflere göre, 2023 yılında kişi başına gelir 25 bin dolar olacaktı. 2023 yılı hedefi  500 milyar dolar olarak belirlendi. İhracat rakamı, 11. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda 227 milyar dolara düşürüldü. Bu düşüşün sebeplerinin açıklanması gerekiyor."

    Merkez Bankasının son faiz indirimiyle itibar kaybettiğini savunan Öztrak, şunları kaydetti:

    "Hükümet tarafından görevden alınan bir Merkez Bankası başkanının bundan sonra yapacağı faiz indirimlerinin veya faiz yükseltmelerinin saraydan alınan emirlerle yapıldığı konusundaki izlenimi değiştirmeniz için kırk fırın ekmek yemeniz lazım. Merkez Bankasının itibarının kalmadığını söyleyen biz değiliz, bunu bütün dünya söylüyor. Soruyorum, dün siz 4,25 puan faizi indirdiğinizde neden kamu bankalarından, neden kamuya yakın şirketler üzerinden piyasalara döviz satmak zorunda kaldınız? Bunun cevabını verin. Eğer bu ekonominin gereğine göre olmuş olsaydı, o miktarda olmuş olsaydı, bu dövizleri satmak zorunda kalmazdınız." (AA)

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