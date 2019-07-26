Batı Nil virüsü KKTC’de can aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Batı Nil virüsü teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Hilmi Bolel hayatını kaybetti. KKTC Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "Lefkoşa Devlet Hastanemiz Genel Yoğun Bakımı’nda Batı Nil Virüsü teşhisiyle yatmakta olan, Hilmi Bolel bugün kardiak ve solunum arresti gerçekleşerek kaybedilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bakanlık açıklamasında, "Dün itibariyle 7 kişi daha kontrol amaçlı hastanemizde tutulmaktadır. Hastaların kan ve BOS örnekleri Türkiye’ye gönderilmiştir. Sonuçlar yine kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ülkemizde hastalığın kontrolüne yönelik olarak bakanlığımız tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde tüm gerekli koruma tedbirleri alınmıştır" denildi. Vatandaşlara da uyarılar yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

VATANDAŞLARA UYARI

"Sivrisinekler, üremek ve çoğalmak için uygun su kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu su kaynakları, sazlık, bataklık, göl gibi doğal alanlar olabileceği gibi bahçemizdeki bir saksının dibinde, kullanılmayan bir araba lastiğinde ve plastik bir kovada bekleyen su birikintisi de olabilir. Evlerimizin ve bahçelerimizin etrafında birikmiş ve bir haftadan fazla bekleyen su kaynaklarını ortadan kaldıralım. Su depoları ya da varillerin üzerini kapatıp, kovalarda bekleyen suları sık sık boşaltalım. El arabaları ve benzeri ekipmanlarda bekletilen suları boşaltalım. Çatı yağmur su oluklarını temizletelim. Saksı diplerinde bekleyen suları boşaltalım.” (DHA)