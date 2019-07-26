26 Temmuz 2019 18:04
Kara Dul çekimlerinin iptali istendi
Hankley Common Parkı’nda oluşturulan set alanının doğal yaşama zarar verdiği gerekçesiyle Kara Dul çekimlerinin durdurulması istendi.
Görsel: marvelousRoland / Flickr
Marvel’ın projeleri arasında yer alan, Scarlett Johansonn’ın başrolünde oynadığı Kara Dul (Black Widow) filminin çekimi için İngiltere’nin Hankley Common Parkı’nda oluşturulan set alanının doğal yaşama zarar verdiği gerekçesiyle durdurulması istendi.
Parktaki ilk sahnelerin çekilmesinin ardından ikinci sahneler için de 20-27 Ağustos tarihleri belirlendi. Fakat mahalleli, parktaki vahşi doğal yaşama zarar verdiği gerekçesiyle çekimlerin iptalini istedi. Marvel Stüdyoları ise parka yerleştirilen helikopterlerle ilgili çekim izni beklediklerini açıkladı. (MEDYA SERVİSİ)