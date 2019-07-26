Ekolojik belgesel film finalistleri belli oldu

Bozcaada’da bu sene 6’ncısı düzenlenecek olan Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali’nin (BIFED) finalistleri belli oldu. 9-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalin finalinde toplam 17 film gösterilecek. Bu filmlerden ikisi ise Türkiye’den.

BIFED’de Fethi Kayaalp büyük ödülü için yarışacak finalistler belli oldu. 15’i yurt dışından toplam 17 filmin yer aldığı kategoride tüm yapımlar gibi yerli filmler de dikkat çekiyor.

Halkla birlikte büyüyen, yerelde ilaçsız büyütülen tarım ürünlerinin değerini bulduğu önemli bir dayanışma öyküsü bu yıl festivalde Türkiye’den finalde yarışacak iki filmden birinin konusu. “Ovacık” filminin yönetmeni Ayşegül Selenga Taşkent.

Istranca Ormanları da taş ocaklarının saldırısı altında. Bu önemli ekosistemi, ağaçları, suları, hayvanları korumaya çalışanların öyküsünü belgeselleştiren Racia Adar’ın filmi “Ab-ı Hayat – Istranca” ise Türkiye’den finale kalan ikinci film.

60 ÜLKEDEN 450 FİLM BAŞVURDU

Kurulduğu 2014 yılında International Green Film Network’e kabul edilen ve bu kuruluşun Türkiye’deki tek üyesi olan BIFED’de seçimler tamamlandı ve finale 17 film kaldı. Bu yıl 9-13 Ekim 2019 tarihlerinde Bozcaada’da yapılacak olan Uluslararası Bozcaada Ekolojik Belgesel Film Festivali’nin altıncısı önemli bir katılım aldı. Gelen istek üzerine uzatılan başvuru süreci sonunda festivale 60 ülkeden 450 film başvurdu.

BIFED’DEKİ GÖSTERİMLER

Dünyanın dört bir yanından doğanın ve insanlığın ortak soru ve sorunlarını kendi dillerinde, kendi üsluplarıyla anlatan veya çözüm arayan her biri birbirinden etkileyici filmler 2019 yılında da Fethi Kayaalp büyük ödülü için Bozcaada’da yarışacak. Festivalde 2’ncilik, 3’üncülük ödülleri de var. Gaia Öğrenci Ödülü adı altında yalnızca öğrencilere açık bir dördüncü ödül de yine festival kapsamında yer alacak. Büyük Ödül ve Gaia Ödülü haricinde her yıl gelenekselleşen Panaroma bölümünde gösterilecek filmlerle birlikte festival süresince 50’yi aşkın film dünyanın birçok noktasından Bozcaada’ya gelen sanatsever ve ekolojistlerin ilgisine sunulacak.

ALTIN MADENİNDEN HES’LERE, ASBESTTEN MÜLTECİ SORUNUNA

Bu yılki filmlerin ana temaları her kıtada başta altın madeni olmak üzere maden ve taş ocaklarına direnen yerel halkın mücadeleleri, asbest ve petrolün yarattığı geri dönüşsüz sağlık problemleri ve kirlilik, mülteciler ve iklim göçü, suların absürt HES projelerine kurban ediliş öyküleri, gençlerin isyanı, iyi ve doğru tarımsal üretimin sürdürülemezliği ve kapitalizm karşısındaki onurlu yenilgisi, Mayorka ve Samotraki adalarının turizme taban tabana zıt yaklaşımları ve bunların sonuçları olarak dikkat çekiyor.

İşte ikisi Mozambik’ten Litvanya’ya, İsviçre’den Fransa’da, Arjantin’den Türkiye’ye, Kanada’dan Slovenya’ya uzanan, dünyanın birçok yerinden finale kalan filmler!

BIFED 2019 – ULUSLARARASI YARIŞMA FİNALİSTLERİ