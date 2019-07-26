Grevdeki Hilton SA işçileri: Yöneticilere prim verdiler bize teşekkür mektubu

Volkan PEKAL

Adana

Toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkan Hilton SA işçilerinin grevi sürüyor. Otelde teknisyen olarak çalışan Mesut Kılıç, enflasyonlar yüzde 11 olarak gerçekleşirken yüzde 4’lerde verilen zamlarla ücretlerinin her yıl eritildiğini belirterek “Her yıl sonu ortaya çıkan başarı sonucunda yöneticilerin prim almaları karşısında bize sadece teşekkür mektubu vermelerinden dolayı ücretlerimiz eritildi” dedi.

"ASGARİ ÜCRETİN 4 KATI ALIYORDUM, ŞİMDİ..."

Otelde teknisyen olarak çalıştığı için diğer işçilerden bir nebze daha yüksek ücret aldığını ancak ücretlerin her yıl biraz daha eritildiğini dile getiren Kılıç, kayıpları karşılayacak bir ücret istediğini ifade etti. 1998’de inşaatından itibaren otelde çalışmaya başlayan Kılıç, 2001’de otel açıldığında teknisyen ücretlerinin asgari ücretin 4 katı tutarında olduğunu belirterek “Benim ücretim şu an 2 bin 400 liraya düştü. 9’uncu ayda vergi dilimine girince birçok kişinin ücreti asgari ücretin altına düşecek. Tabanı sürekli erittiler. Enflasyonun yükselmesiyle ücretimiz de eridi” dedi.

"ÖNCEKİ TİS’LERDE HATALAR YAPILDI"

2007’de Hak-İş’e bağlı OLEYİS’e üye olduklarını aktaran Kılıç, 2008 sözleşmesinde tatmin edici bir zam aldıklarını ancak zamanla ücretlerinin alım gücünün azaldığını ifade etti. Daha önce TİS’in Ankara’da bitirildiğini dile getiren Kılıç, “İstanbul, İzmir ve büyük şehirlerde yüksek sözleşme için bizi feda ettiler. Buraya yüzde 2 koydularsa Ankara, İstanbul’a yüzde 15 zam koydu. İzmir’de benimle aynı işi yapan Hilton SA çalışanı 3 bin liranın üzerinde ücret alıyor. Ben emekçiyim alnımın terini almak istiyorum” dedi.

"17 YILDIR ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞIYORUM"

17 yıldır hep asgari ücretle çalıştığını ifade eden Ela Besler de “Bir iki yılık eleman değiliz. Buraya yıllarımızı vermiş bir personeliz. Daha fazlasını hak ettiğimize inanıyoruz. 3 tane çocuğum var. Evi ben geçindiriyorum. Bu şekilde hep kısıtlı yaşıyoruz. Çocukların masrafı, pazar alışverişi, okul masrafları, elektrik, su faturası gibi zorunlu harcamalardan kısmak zorunda kalıyoruz. Geçinebileceğimiz bir ücret istiyoruz ve bunu hak ediyoruz” dedi.

Öznur Dönmez de 19 yıldır otelde çalışıyor. Otele yıllarca emek verdiklerini dile getiren Dönmez, “Buraya yıllarca emek verdik. Bizler hakkımızı alamıyoruz. Yeterli gelmiyor. Bekara bile yeterli gelmiyor. Ailemize destek olmaya çalışıyoruz. Evleneceğiz, ihtiyaçlar var. Eve destek oluyoruz. Bunlar hep gider. Haklarımızı istiyoruz. Sosyal yardımlar, 4 ikramiye ve ücret zammı istiyoruz” dedi.

"HÜKÜMETİN AÇIKLADIĞI ENFLASYONLA GEÇİNEMEYİZ"

İşyeri Temsilcisi Abdurrahman Ersan, çalışanların yüzde 70’inin asgari ücretle çalıştığını belirterek “Ücretlerimiz enflasyona yenildiği için iyileştirilmesini istiyoruz. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın ücreti 9’uncu ayda vergi dilimine girecek ve asgari ücretin altına düşecek. Uluslararası bir şirketin çalışanları asgari ücretin altında ücret alacak. Reel enflasyon yüzde 40 civarında, hükümetin açıkladığı enflasyon ile biz geçinemiyoruz” dedi.