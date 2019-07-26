Savcılığa “piyango biletim çalındı” başvurusu

Bir vatandaş, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin vurduğu biletinin çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. CHP’li Tanal, ifade tutanağını Twitter hesabından paylaştı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi bulunmazken, 70 milyon TL’lik büyük ikramiye adliyelik oldu. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, “Son dakika gelişmesi” olarak Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bir vatandaşın, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletinin çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

İfade tutanağını da paylaşan Tanal, başsavcılığın ikramiyenin ödenip ödenmediğini Milli Piyango İdaresine sorduğunu, kurumun ‘Ödenmedi’ cevabını verdiğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)