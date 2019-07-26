Merkez Bankasında dört genel koordinatör görevden alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Murat Çetinkaya’yı başkanlık görevinden aldığı Merkez Bankası’nda (TCMB) Çetinkaya’nın oluşturduğu birimde görev yapan dört koordinatör de görevden alındı.

DW Türkçe’de Aslı Işık'ın haberine göre; eski Başkan Çetinkaya tarafından kurulan ve TCMB’nin muhasebe, banknot, bilişim gibi rutin işlerinden sorumlu olan genel koordinatörlük birimi lağvedildi. TCMB’de genel koordinatör olarak görev yapan Erol Göncü, Ayhan Aydın, Dr. İbrahim Ethem Güney ve Mehmet Taşkın, Salı günü görevlerinden alınarak, danışman olarak atandı. DW Türkçe’ye bilgi veren kaynaklara göre, 31 Temmuz’da yayınlanacak olan enflasyon raporu sonrası, genel müdür düzeyinde görevden almaların devam etmesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)