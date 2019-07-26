26 Temmuz 2019 16:59

ABD İzlanda'daki askeri varlığını artırıyor

ABD, 2006 yılında terk ettiği İzlanda'daki askeri varlığını artırıyor. Keflavik’te bulunan eski NATO üssünün yeniden inşası için 57 milyon dolar kaynak ayırdı.

ABD İzlanda'daki askeri varlığını artırıyor

Fotoğraf: Michael E. Daniels/Wikimedia Commons

    • Paylaş

    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    ABD’nin, İzlanda’nın güney batısında yer alan Keflavik’de bin askerin barınacağı geçici konutlar, uçaklar için hangarlar ve tehlikeli atıklar için bir istasyon inşa edeceğini açıkladı.

    Bu yılın şubat ayında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İzlanda’yı ziyaret ederek Başbakan Karin Jakobsdottir ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. Yapılan ortak basın toplantısında Pompeo, NATO üssünün kapatılmasından sonra ABD’nin İzlanda ile olan ilişkilerini ihmal ettiğini, iki ülke arasındaki dostluğun önemli olduğunu ve bundan sonra buna önem vereceklerini söyledi. İzlanda’nın NATO’ya yaptığı katkılardan övgüyle söz etti.

    Ziyaretin ardından ABD’nin İzlanda’daki askeri varlığında belirgin bir atış ve hareketlenme oldu. Önümüzdeki aylarda 5 adet F16 savaş uçağı İzlanda hava sahasını kontrol gerekçesiyle Keflavik’te konuşlandırılacak. Operasyona ABD ordusundan 110 asker katılacak. Ağustos ayının sonuna kadar da ABD ordusu Akureyri ve Egilssadir hava limanlarında tatbikatlar yapacak.

    NATO ÜSSÜ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

    Daha önce ABD ve NATO , İzlanda’yla Keflavik’teki NATO üssünün yeniden inşası için 14 milyar İzlanda kronu yatırım yapılması üzerinde görüş birliğine varmıştı. İzlanda’da yaptığı dış yardımları 300 milyon kron kısmayı ve onun yerine üssün inşasına 400 milyon kron kaynak aktarmayı kararlaştırdı.

    Keflavik’te ilk aşamada 1000 NATO askerin konut ihtiyacının karşılanması için barakalar inşa edilecek. Büyük hangarlardan biri denizaltıların izlenmesinde kullanılacak P-8A Poseidun savaş uçaklarının kalmaları için restore edilecek. Çok alçaktan uçuş yapan uçaklara bulaşacak deniz tuzlarının temizlenmesi için yeni bir yıkama istasyonu kurulacak.

    NATO ÜSSÜNE YATIRIM KARARI YEŞİL SOL'U KARIŞTIRDI

    ABD’nin ülkedeki askeri varlığını artırması programına NATO’dan çıkmayı koyan Yeşil Sol’un lideri Başbakan Karin Jakobsdottir’i güç durumda bıraktı. Parti içinde tartışma ve tepkilere yol açtı.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO ülkelerinin sorumluluklarını üstlenerek örgüte daha fazla kaynak aktarmalarını talep etmelerinden sonra İzlanda Hükümeti, dış yardımlardan kesilecek 300 milyonun Keflavik’teki üsse aktarılmasını kararlaştırmıştı.

    Önerinin parlamentoda oylanması sırasında NATO’ya kaynak aktarmasına karşı çıkan Yeşil Sol’un iki parlamenteri oylamaya katılmamıştı. Başbakan Karin Jakobsdottir, Murgonbladidatt gazetesine hükümette yer alan bir parti olarak NATO’dan çıkılmasını talep edemeyeceklerini öne sürmüş ve “Hükümet kurduğumuzda gündemimizde NATO’dan çıkmak yoktu” ifadelerini kullanmıştı.

    NATO HALKIN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK BİR TEHDİT

    Yeşil Sol’un NATO üssünün yeniden açılmasına onay vermesinin parti içindeki yankıları sürüyor. Başbakan Jakobsdottir’e yakınlığıyla bilinen Milletvekili Kolbeinn Ottarsso Proppe, Facebook hesabından üssün yeniden inşasının üzücü olduğunu ve İzlanda’nın ABD’nin İran’a yönelik bir saldırının içine çekilmesi riskinin kendisini kaygılandırdığını yazdı.

    Savunma Anlaşması ve İzlanda’nın NATO üyeliğinin halkın güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Proppe, “Bu düşüncem Washington’da hangi üçlerin iktidarda olduklarını gördükçe daha da pekişiyor” dedi.

    ÖNCEKİ HABER

    Anayasa Mahkemesi barış akademisyenleri için hak ihlali kararı verdi
    YAZARLAR
    Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşçinin iradesinin fesada uğratılması

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kaftancıoğlu’nun açıklamaları kimleri, niye tedirgin ediyor?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Eğitim olmayan nedir: Çarpıklığın çarpanı daha büyük çarpıklık

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Sıra kimde?

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    İfsak blog yayında
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Anayasa Mahkemesi barış akademisyenleri için hak ihlali kararı verdi
    Anayasa Mahkemesi barış akademisyenleri için hak ihlali kararı verdi

    Anayasa Mahkemesi, barış akademisyenlerinin yaptığı başvuruda hak ihlali kararı verdi. Karar doğrultusunda daha önce yapılan yargılamalar yenilenecek.

    Merkez Bankasında dört genel koordinatör görevden alındı
    Merkez Bankasında dört genel koordinatör görevden alındı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevden aldığı Murat Çetinkaya’nın TCMB bünyesinde oluşturduğu birimde görev yapan dört koordinatör görevden alındı.

    ABD İzlanda'daki askeri varlığını artırıyor
    ABD İzlanda'daki askeri varlığını artırıyor

    ABD, 2006 yılında terk ettiği İzlanda'daki askeri varlığını artırıyor. Keflavik’te bulunan eski NATO üssünün yeniden inşası için 57 milyon dolar kaynak ayırdı.

    Atasoy: Kadınların talepleri ve temsiliyeti masada yer almalı
    Atasoy: Kadınların talepleri ve temsiliyeti masada yer almalı

    KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, kadın kamu emekçilerinin toplu sözleşme taleplerini açıkladı.

    MEB’e harem selamlık kamp tepkisi
    MEB’e harem selamlık kamp tepkisi

    Milli Eğitim Bakanlığının liseli 100 öğrenciyi harem selamlık kampa götürmesi Meclis gündemine taşındı.

    Munzur Festivalindeki Cumartesi Anneleri belgeseline yasaklama
    Munzur Festivalindeki Cumartesi Anneleri belgeseline yasaklama

    Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında gösterilmek istenen Cumartesi Anneleri belgeseli, ‘genel ahlakın korunması’ gerekçesiyle yasaklandı.

    Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı
    Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

    Hrant Dink cinayeti davasında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal, bugün İzmir’de yakalandı.

    Diyarbakır’da hastaneyi üçüncü defa tahtakuruları istila etti
    Diyarbakır’da hastaneyi üçüncü defa tahtakuruları istila etti

    Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10 ayda üçüncü kez tahtakurularının istilasına uğradı.

    'Kanser tedavisi görenler, günde 500 mililitreden fazla yeşil çay içmesin'
    'Kanser tedavisi görenler, günde 500 mililitreden fazla yeşil çay içmesin'
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası" alarmı
    Avrupa'da "yeni sıcak hava dalgası" alarmı
    Kimseye Yar Olmayan Kuşlar
    Kimseye Yar Olmayan Kuşlar
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    Ali Deniz Uzatmaz Futbol Turnuvası başladı
    İran’dan İstiklal Caddesi’ne uzanan sokak müziği: ZartoshtBand
    İran’dan İstiklal Caddesi’ne uzanan sokak müziği: ZartoshtBand
    16,5 TL’lik fındık fiyatına EMEP’ten tepki: Dağ fare doğurdu
    16,5 TL’lik fındık fiyatına EMEP’ten tepki: Dağ fare doğurdu

    Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fındık fiyatını 16,5 lira olarak açıklamasına tepki gösterdi.

    Halk TV çalışanlarından Baykal’a mektup: Mobbinge uğruyoruz
    Halk TV çalışanlarından Baykal’a mektup: Mobbinge uğruyoruz

    Halk TV’de çalışan ve yönetmen, muhabir, kameraman ve KJ operatörlerinin de olduğu 11 kişi mobbing şikayetlerini CHP Milletvekili Deniz Baykal’a iletti.

    54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
    54 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

    Karabük Safranbolu'da bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 54 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce Cam işçileri sendika düşmanlığına karşı grev kararını astı
    Düzce Cam işçileri sendika düşmanlığına karşı grev kararını astı

    İnsanca çalışma koşulları için örgütlenen Düzce Cam işçileri, patronun sendikayı tanımayan tutumuna karşı fabrikaya grev kararını astı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun süratle düşeceğini iddia etti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonun süratle düşeceğini iddia etti

    AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden S-400 alımı ve ABD yaptırımlarına, yeni parti kurulmasından yerel seçimlere kadar pek çok konuda konuştu.

    EMO İzmir Şubesi: Enerji fiyatları AKP döneminde 3 kat arttı
    EMO İzmir Şubesi: Enerji fiyatları AKP döneminde 3 kat arttı

    Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde enerji fiyatlarının en çok artığı ülke oldu.

    Figen Yüksekdağ: Özerkliği biz icat etmedik, Türkiye tarihinde var
    Figen Yüksekdağ: Özerkliği biz icat etmedik, Türkiye tarihinde var

    Figen Yüksekdağ, tutuklu yargılandığı davanın 14. duruşmasında hakim karşısına çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Merkez Bankası, faiz oranını 425 baz puan azaltarak yüzde 19.75'e çekti
    Merkez Bankası, faiz oranını 425 baz puan azaltarak yüzde 19.75'e çekti

    Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirdi.

    Bekar bir işçinin yaşama maliyeti asgari ücretin 543 lira üzerinde
    Bekar bir işçinin yaşama maliyeti asgari ücretin 543 lira üzerinde

    Türk-İş, temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre evli olmayan çocuksuz bir işçinin ‘yaşama maliyeti’ 2 bin 565 lira oldu.

    Düşük gelirlilerin gıda harcamaları arttı, en çok harcama kiraya yapıldı
    Düşük gelirlilerin gıda harcamaları arttı, en çok harcama kiraya yapıldı

    Türkiye genelinde geçen yıl hanehalklarının tüketim amaçlı harcamaları içinde yüzde 23,7 ile konut ve kira harcamaları ilk sırada yer aldı.

    Dilek feneri uçuran 7 avukat hakkında iddianame
    Dilek feneri uçuran 7 avukat hakkında iddianame

    İstanbul’da açlık grevindeki meslektaşlarının durumuna dikkat çekmek için dilek feneri uçuran 7 avukat hakkında iddianame hazırlandı.

    Halkın rağbet göstermediği seçimlerde Zelenski'nin Pirus zaferi
    Halkın rağbet göstermediği seçimlerde Zelenski'nin Pirus zaferi

    Okay Deprem, Ukrayna'da halkı üç ayda ikinci kez sandığa götüren seçim sürecini ve sonuçlarını değerlendirdi.

    Kömürlü Termik Satral’e verilen hülle lisans iptal edildi
    Kömürlü Termik Satral’e verilen hülle lisans iptal edildi

    EPDK'nin Adana'daki Ceyhan Tunaş Kömürlü Termik Santrali için verdiği hülle lisansı iptal edildi.

    Sözleşmeli öğretmenler eş durumu tayini talebiyle Ankara'ya geldi
    Sözleşmeli öğretmenler eş durumu tayini talebiyle Ankara'ya geldi

    Sözleşmeli öğretmenler eş durumu tayin talebiyle Ankara'ya aileleri ve valizleriyle birlikte gelerek bu uygulamanın kaldırılmasını istedi.

    CHP'li Çakırözer: Kamu çalışanları Cumhurbaşkanlığı tarafından fişleniyor mu?
    CHP'li Çakırözer: Kamu çalışanları Cumhurbaşkanlığı tarafından fişleniyor mu?

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu çalışanlarının doldurulması için gönderilen anketin fişlemeye yönelik olduğunu ifade etti ve anketin derhal kaldırılmasını istedi.

    Almanya’da Mahle metal fabrikası işçileri mücadele yolunda ilerliyor
    Almanya’da Mahle metal fabrikası işçileri mücadele yolunda ilerliyor

    Merkezi Stuttgart’da bulunan metal fabrikası Mahle’de işten atmaların gündeme gelmesi 2 bin işçiyi sokağa döktü. Mercedes ve Bosch gibi farklı fabrikalardan işçiler de dayanışma için yürüyüşe katıldı.