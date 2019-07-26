ABD İzlanda'daki askeri varlığını artırıyor

Murat KUSEYRİ

Stockholm

ABD’nin, İzlanda’nın güney batısında yer alan Keflavik’de bin askerin barınacağı geçici konutlar, uçaklar için hangarlar ve tehlikeli atıklar için bir istasyon inşa edeceğini açıkladı.

Bu yılın şubat ayında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İzlanda’yı ziyaret ederek Başbakan Karin Jakobsdottir ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. Yapılan ortak basın toplantısında Pompeo, NATO üssünün kapatılmasından sonra ABD’nin İzlanda ile olan ilişkilerini ihmal ettiğini, iki ülke arasındaki dostluğun önemli olduğunu ve bundan sonra buna önem vereceklerini söyledi. İzlanda’nın NATO’ya yaptığı katkılardan övgüyle söz etti.

Ziyaretin ardından ABD’nin İzlanda’daki askeri varlığında belirgin bir atış ve hareketlenme oldu. Önümüzdeki aylarda 5 adet F16 savaş uçağı İzlanda hava sahasını kontrol gerekçesiyle Keflavik’te konuşlandırılacak. Operasyona ABD ordusundan 110 asker katılacak. Ağustos ayının sonuna kadar da ABD ordusu Akureyri ve Egilssadir hava limanlarında tatbikatlar yapacak.

NATO ÜSSÜ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Daha önce ABD ve NATO , İzlanda’yla Keflavik’teki NATO üssünün yeniden inşası için 14 milyar İzlanda kronu yatırım yapılması üzerinde görüş birliğine varmıştı. İzlanda’da yaptığı dış yardımları 300 milyon kron kısmayı ve onun yerine üssün inşasına 400 milyon kron kaynak aktarmayı kararlaştırdı.

Keflavik’te ilk aşamada 1000 NATO askerin konut ihtiyacının karşılanması için barakalar inşa edilecek. Büyük hangarlardan biri denizaltıların izlenmesinde kullanılacak P-8A Poseidun savaş uçaklarının kalmaları için restore edilecek. Çok alçaktan uçuş yapan uçaklara bulaşacak deniz tuzlarının temizlenmesi için yeni bir yıkama istasyonu kurulacak.

NATO ÜSSÜNE YATIRIM KARARI YEŞİL SOL'U KARIŞTIRDI

ABD’nin ülkedeki askeri varlığını artırması programına NATO’dan çıkmayı koyan Yeşil Sol’un lideri Başbakan Karin Jakobsdottir’i güç durumda bıraktı. Parti içinde tartışma ve tepkilere yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO ülkelerinin sorumluluklarını üstlenerek örgüte daha fazla kaynak aktarmalarını talep etmelerinden sonra İzlanda Hükümeti, dış yardımlardan kesilecek 300 milyonun Keflavik’teki üsse aktarılmasını kararlaştırmıştı.

Önerinin parlamentoda oylanması sırasında NATO’ya kaynak aktarmasına karşı çıkan Yeşil Sol’un iki parlamenteri oylamaya katılmamıştı. Başbakan Karin Jakobsdottir, Murgonbladidatt gazetesine hükümette yer alan bir parti olarak NATO’dan çıkılmasını talep edemeyeceklerini öne sürmüş ve “Hükümet kurduğumuzda gündemimizde NATO’dan çıkmak yoktu” ifadelerini kullanmıştı.

NATO HALKIN GÜVENLİĞİNE YÖNELİK BİR TEHDİT

Yeşil Sol’un NATO üssünün yeniden açılmasına onay vermesinin parti içindeki yankıları sürüyor. Başbakan Jakobsdottir’e yakınlığıyla bilinen Milletvekili Kolbeinn Ottarsso Proppe, Facebook hesabından üssün yeniden inşasının üzücü olduğunu ve İzlanda’nın ABD’nin İran’a yönelik bir saldırının içine çekilmesi riskinin kendisini kaygılandırdığını yazdı.

Savunma Anlaşması ve İzlanda’nın NATO üyeliğinin halkın güvenliğine yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Proppe, “Bu düşüncem Washington’da hangi üçlerin iktidarda olduklarını gördükçe daha da pekişiyor” dedi.