MEB’e harem selamlık kamp tepkisi
Milli Eğitim Bakanlığının liseli 100 öğrenciyi harem selamlık kampa götürmesi Meclis gündemine taşındı.
Fotoğraf: Binnur Ege Gürün/AA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) liseli 100 öğrenciyi harem selamlık kampa götürmesini Meclis gündemine taşıdı.
CHP’li İlgezdi, MEB’in “Liseliler çok okuyor çok geziyor” kampanyası kapsamında, kura ile belirlenen 100 öğrencinin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı harem- selamlık gençlik kampına gönderilmesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu.
CHP’li İlgezdi, geçen yıl Tokat ve Mersin kamplarında yeni nesil Nurcu yapılanmalar olan ‘Çay House’ ve ‘Hayalhanem’ ekiplerinin çocuklara ‘örnek’ olarak davet edildiğini ve tarikatlarının propagandasını yaptıklarını hatırlatarak, “Milli eğitimde tarikat modelini mi hedefliyorsunuz?” diye sordu. İlgezdi kamp broşürlerinde ‘Kampta sizi neler bekliyor’ başlığı altında gençlere ‘Değerler Eğitimi - Milli/Manevi değerler’ konularının işleneceğinin belirtildiğini söyleyerek, bu eğitimleri kimlerin vereceğinin belirsiz olduğunu kaydetti.
İlgezdi, Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti:
- Kamp yine harem- selamlık mı olacaktır?
- Bu kamplar MEB’e bağlı okullarda verilen karma eğitimle bağdaşmakta mıdır? Bağdaşmıyorsa, karma eğitimi kaldırmayı mı düşünüyorsunuz?
- Temmuz ayı başında ‘Bugünkü bilimin neye hizmet ettiğini sorgulamaya ihtiyacımız var’ açıklamasını yapmıştınız. Harem-selamlık modelini öngören yeni bir eğitim sistemi üzerinde mi çalışıyorsunuz?
- Kampta “Değerler Eğitimi - Milli/Manevi değerler” eğitimini kimler verecektir?
- Geçen senelerdeki gibi kampta tarikat yapılanmalarının propagandası yapılacak mıdır?
- Evrensel bir çıkışa ihtiyacımız var. Evrensel bir çıkış olmazsa milli bir çerçeve kurulamaz. Çünkü eğitimin mesajı, mana çerçevesi insanadır’ açıklamasıyla milli eğitimde tarikat modelini mi hedefliyorsunuz?
- Kamp tarihleri ve yerleri nereler olacaktır? (HABER MERKEZİ)