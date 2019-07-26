MEB’e harem selamlık kamp tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) liseli 100 öğrenciyi harem selamlık kampa götürmesini Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li İlgezdi, MEB’in “Liseliler çok okuyor çok geziyor” kampanyası kapsamında, kura ile belirlenen 100 öğrencinin Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı harem- selamlık gençlik kampına gönderilmesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu.

CHP’li İlgezdi, geçen yıl Tokat ve Mersin kamplarında yeni nesil Nurcu yapılanmalar olan ‘Çay House’ ve ‘Hayalhanem’ ekiplerinin çocuklara ‘örnek’ olarak davet edildiğini ve tarikatlarının propagandasını yaptıklarını hatırlatarak, “Milli eğitimde tarikat modelini mi hedefliyorsunuz?” diye sordu. İlgezdi kamp broşürlerinde ‘Kampta sizi neler bekliyor’ başlığı altında gençlere ‘Değerler Eğitimi - Milli/Manevi değerler’ konularının işleneceğinin belirtildiğini söyleyerek, bu eğitimleri kimlerin vereceğinin belirsiz olduğunu kaydetti.

İlgezdi, Bakan Selçuk’a şu soruları yöneltti: