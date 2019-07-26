26 Temmuz 2019 16:39
Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı
Hrant Dink cinayeti davasında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal, bugün İzmir’de yakalandı.
Fotoğraf: DHA
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal, bugün İzmir’de yakalandı.
Uzundal, 2007 yılında tutuklanıp ardından serbest bırakılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde görülen dava kapsamında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal, bugün İzmir’de yakalanarak cezaevine gönderildi. (HABER MERKEZİ)
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