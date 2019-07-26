Munzur Festivalindeki Cumartesi Anneleri belgeseline yasaklama

Tunceli Valiliği, Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında gösterime konulmak istenen Cumartesi Anneleri belgeselini ‘genel ahlakın korunması’ gerekçesiyle yasakladı.

Tunceli Valiliği, Cumartesi Anneleri’nin kayıp çocukları için verdiği mücadeleyi anlatan “Cumartesi Anneleri” belgeselinin Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde yapılacak gösterimini yasakladı. “LGBT Kavram Atölyesi” etkinliğine de yasak getiren Tunceli Valiliği, açıklamasında şunları ileri sürdü: “Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması suç işlenmesinin önlenmesi genel sağlığın ve ahlakın vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 2911sayılı Kanun’un 17. Maddesinde belirtilen vali ve kaymakam milli güvenlik kamu düzeni suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerin korunması amacı ile belirli bir toplantıyı bir aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir hükmü ve 5442 sayılı il idaresi kanunun 11/C maddesi doğrultusunda suç işlenmesinin önlenmesi, kamu güvenliğinin, kamu düzenin, genel sağlığın veya ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacı ile sınırlama getirebileceği hükmüne bağlanmıştır. Bu kapsamda her türlü Cumartesi anneleri ve LGBT’i eylemleri yasaklanması uygundur.” (HABER MERKEZİ)