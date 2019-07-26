Diyarbakır’da hastaneyi üçüncü defa tahtakuruları istila etti

Gerekli temizlik koşullarını sağlamadığı için para cezası kesilen bölgenin en büyük hastanesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 10 ayda 3'üncü kez tahtakurularının istilasına uğradı. Tahtakuruları nedeniyle hastanenin 2 servisi boşaltıldı.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde gerekli hijyen koşulları sağlamadığı gerekçesiyle 11 bin 368 lira idari para cezası kesilen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yine tahtakuruları tarafından istila edildi.

Ekim 2018 ve 2019'un şubat ayında tahtakurularının istilasına uğrayan hastane, 5 ay sonra yine tahtakurusu istilasına uğradı. Tahtakuruları, hasta yakınları ve hastalar tarafından görüntülendi. Bunun üzerine hastane yönetimi, tahtakurularının görüldüğü 2 servisi boşalttı.

2 SERVİSTEKİ HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Gerekli dezenfekte işlemleri yapılmayan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji ve Genel Cerrahi servislerinde tahtakuruları görüldü. Bunun üzerine hastalar, odalardan tahliye edilerek başka katlara yerleştirildi. Taşınmayan bazı servislerde bulunan odaların kapı altına hastane yönetimi tarafından yatak çarşafları serilerek önlem alınması dikkati çekti.

Hastane yönetimi, konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken hastanede dezenfekte işlemleri başlatıldı.

10 AY DA 3 DEFA İSTİLA

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gastro ve nefroloji hastalarının bulunduğu 6’ncı katta 2018’in ekiminde yine tahtakuruları görülmüştü. Bunun üzerine hastanenin 6’ncı katı boşaltıldı. 2019’un şubat ayında bu defa tahtakuruları, Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Bölümünde ortaya çıktı. Hastalar, hastane koridorlarına battaniye serip yatmak zorunda kalmıştı.

HİJYENİK OLMADIĞI İÇİN CEZA KESİLMİŞTİ

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5 Temmuz'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yaptığı denetimlerde gerekli hijyenik koşullarının yerine getirilmediği gerekçesiyle 11 bin 368 lira idari para cezası kesmişti. (Diyarbakır/MA)