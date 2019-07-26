Çiğli Ekmek ve Gül okurlarından çocuk istismarı paneli

Çiğli'de Ekmek ve Gül okurları, "Çocuğun Cinsel İstismarı ve Çocuğun Korunması" başlıklı panel düzenledi.

Çiğli Belediyesi Güzeltepe Semt Evi'nde 25 Temmuz'da gerçekleşen panele KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyeni Fidan Güneş Güngör Kılıç konuşmacı olarak katıldı. Güngör Kılıç, istismarın her kesimden gelebileceğini ve her kesimden çocuğun da istismara uğrayabileceğini söyleyerek, bu konuda kalıplara sıkışılmaması gerektiğini belirtti.

İstismara maruz kalan çocukların sonrasında yaşadığı en büyük sıkıntının kendilerine inanılmayacağını düşünmeleri olduğunu belirten Güngör Kılıç, aynı zamanda çocukların başının belaya gireceğini düşündüğünü, tehdit altında olabileceklerini veya arkadaş-okul çevresinde dışlanma korkusu yaşadıklarını söyledi. İstismara karşı mücadelenin birçok yönden yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Güngör Kılıç, ailelerin çocuklarına sevgi ve güvenle yaklaşmasının çok önemli olduğunu belirterek, aynı zamanda devletinde çocukların korunması için gerekli önlemleri alması gerektiği belirtti. Ancak devletin çocukların korunması meselesini "idam-hadım" tartışmalarına indirgediğini dile getiren Güngör Kılıç, devletin gerekli önlemleri alması için harekete geçmeye zorlanması gerektiğinin altını çizdi.

Cinsel istismara uğrayan çocukların yaşadıkları olayları travma sebebiyle anlatmaya zorlandıklarını da kaydeden Güngör Kılıç, özellikle ebeveynlerin çocuklara böyle bir olay sonrasında yargılayıcı-sorgulayıcı yaklaşmaması gerektiğini hatırlattı. Çocuğun cinsel eğitiminin küçük yaşlardan itibaren ailede başladığı kaydeden Güngör Kılıç, bir çocuğun bedenine yönelik onun istemediği her temasın istismar olacağını söyledi. (İzmir /EVRENSEL)