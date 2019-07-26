26 Temmuz 2019 12:22
İDO Büyükçekmece-Bursa hattı seferlerine başlıyor
İDO, Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü seferlerini 2 Ağustos itibarıyla başlatıyor.
Fotoğraf: DHA
İDO, yeni hattı olan Büyükçekmece-Bursa deniz otobüsü seferlerini 2 Ağustos itibarıyla Cuma-Cumartesi-Pazar günleri gerçekleştirmek üzere başlatıyor.
İDO yeni deniz otobüsü hattının seferleri ile; Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt bölgelerinden Bursa’ya olan yolcu potansiyelinin gereksinimlerine yanıt vermeyi amaçlıyor. İDO Büyükçekmece-Bursa hattı deniz otobüsü seferleri 95 dakika sürecek. (İstanbul/DHA)
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