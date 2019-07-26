İDO Büyükçekmece-Bursa hattı seferlerine başlıyor

CHP'li Çakırözer: Kamu çalışanları Cumhurbaşkanlığı tarafından fişleniyor mu?

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu çalışanlarının doldurulması için gönderilen anketin fişlemeye yönelik olduğunu ifade etti ve anketin derhal kaldırılmasını istedi.