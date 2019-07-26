Adıyaman'da polis aracına saldırı

Adıyaman'da devriye gezen polis otosuna düzenlenen silahlı saldırıda bir polis ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 25 Temmuz'da gece saatlerinde devriye gezen polis aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, polis memuru Taha Uluçay ağır yaralandı. Gece yarısından sonra düzenlenen saldırı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralan Uluçay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine götürüldü. Uluçay, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralı polisin durumunun hayati risk taşıdığı ve ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Adıyaman Valiliği, "Sincik ilçemizde ekip otosuna yapılan saldırı sonucu bir polis memurumuz yaralanmıştır. Yaralı polis memuru Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için operasyon başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. (Adıyaman/MA)