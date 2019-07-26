İzmir'de ahşap palet deposunda yangın

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"Devlet bizi ne tam alıyor ne bırakıyor, kalmışız bir hapishanede..."

Tarlabaşı'da konuştuğumuz Suriyeli Yusuf içinde bulunduğu durumu “Yedi senedir buradayız devlet bizi ne tam alıyor ne bırakıyor. Kalmışız hapishane gibi...” sözleri ile anlatıyor.