Maden ocağında merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti
Kayseri'de bir maden ocağındaki merdivenden düşen işçi yaşamını yitirdi.
ARŞİV | Fotoğraf: Pixabay
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, bir maden ocağında merdivenden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Aladağlar Suçatı bölgesinde madende çalışan İsa Dikme (33), toprakla madenin birbirinden ayrıldığı noktada, merdivene çıkarken dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Dikme'yi yerde hareketsiz gören iş arkadaşları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dikme'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Dikme'nin cansız bedeni incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (Kayseri/AA)
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