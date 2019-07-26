ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan S-400 açıklaması: Daha fazla yaptırım gelebilir
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin konuştu, yaptırımların süreceğinin sinyalini verdi.
Fotoğraf: Dmitriy Fomin/Flickr (CC BY-SA 2.0)
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu" dedi.
Pompeo, Amerikan Bloomberg kanalına Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması ve olası yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuya dair değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Pompeo, Türkiye'nin teslim almaya başladığı S-400'lerin aktif hale getirilmesini "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirdi.
Pompeo, ilk aşamada Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını sağladıklarını dile getirerek, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu" değerlendirmesinde bulundu.
Ankara'ya uzun zamandır S-400 ve F-35'lerin uyumsuz olduğunu anlattıklarını ifade eden Pompeo, "Bu sistemin (S-400) bir kısmını teslim aldılar, Türklerin bunu tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" dedi.
Cumhuriyetçi Partinin kıdemli senatörlerinden Lindsey Graham da konuya ilişkin Twitter'dan yazılı açıklama yaptı. Graham, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin S-400'leri aktif hale getirmesi sonucunda ilişkilerimize zarar gelmesinin önüne geçebilecek bir yol bulmalıyız. Türkiye noktasında kazan-kazan yoluna bakıyoruz, kaybet-kaybet değil. Müttefikimiz Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı müzakere ederek daha güçlü bir ilişki kurabileceğimizi umuyorum. Bu, ekonomilerimizi bütünleştirecek ve her iki ulus için de bir kazan-kazan anlamına gelecek"
It is my hope that we can have a stronger relationship with our allies in Turkey by discussing and negotiating a Free Trade Agreement.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 25, 2019
This will integrate our economies and be a Win-Win for both nations.
(AA)