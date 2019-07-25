Polis saldırısına uğrayan Özsüt işçilerinin hak mücadelesi sürüyor

Hakları ödenmediği için 3 Temmuz’dan bu yana direnişte olan Özsüt işçileri, eylemlerini bugün de sürdürdü. Dün oturma eylemi sırasında polislerce darbedilerek gözaltına alınan işçiler, basın açıklaması yaparak saldırılara rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

'GERİ ADIM YOK'

Basın açıklamasında, “Buraya uzun süredir geliyoruz. Keyfimizden değil, birilerini keyfini bozmak için de değil; hakkımızı almak için geliyoruz. Dün yine buradaydık ve hakkımızı ararken şiddetle karşılık verildi. Polisin işkencesine, dayağa, hakarete ve gözaltına maruz kaldık. Eğer bu şiddet, geri adım atalım veya birliğimiz dağılsın diye yapıldıysa herkes duysun: Bunu bekleyen avucunu yalar. Geri adım yok, omuz omuza durmaktan taviz yok, hak mücadelesi var” denildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)