SARAT ve TGS: İstanbul'da Arkeoloji Haberciliği Atölyesi Düzenledi

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün yönetimindeki Türkiye'nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması (SARAT) Projesi'nin ortak düzenlediği “Arkeoloji Haberciliği Atölyesi” İstanbul Oturumu Şişli'de bulunan TGS Akademide gazetecilerin katılımıyla gerçekleşti. Projeye destek vermek için deneyimli gazeteci Tuğrul Eryılmaz da katılımcılar arasında bulundu.

Arkeoloji konusuna değinen haberlerin etkilerini ve bu haberlerin nasıl yazılması gerektiğini içeren Arkeoloji Haberciliği Atölyesi yazılı ve görsel basından alınan örnekler üstünden işlendi.

SARAT Projesi kapsamında kültürel mirasın korunması ve gerçekliğinin halka doğru bilgiyle ulaştırılmasını amaçladıklarını belirten arkeolog Dr. Gül Pulhan, "Yaptığımız kamuoyu araştırma çalışmamızda yurttaşların büyük bir kesiminin arkeolojiyi doğru tanımladığını ama kültürel mirasa ekonomik koşullar sebebiyle ulaşamadıklarını görüyoruz" diye konuştu. Yurttaşlara açık "Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması" için ANAMED ve Koç Üniversitesi ile online sertifika programı düzenlemeye devam ettiklerini hatırlatan Pulhan, "Gazetecilerle buluştuğumuz bu atölyede amacımız kültürel mirasın korunması için farkındalığı arttırmak" dedi.

SARAT Medya Uzmanı Nur Banu Kocaaslan düzenlediği sunumda okurun dikkatini çekmek için yanlış kurgulanan arkeoloji haberinin, arkeolojik mirasa verebileceği zararları örnekleriyle anlattı. Kocaaslan, "Bir televizyon programında yer alan alt yazı nedeniyle arkeolojik mirasa 20 yılın en büyük tahribatını yaşatabiliyor" dedi.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Yiğit Ozar, İstanbul'da bulunan kültürel mirasın zenginliğine dikkat çekerken aynı zamanda yaşanılan tahribatları anlattı. (İstanbul/EVRENSEL)