CHP’den AKP’ye geçen Biga Belediyesinde işçi kıyımı

Seçkin SAĞLAM

Çanakkale

“Mobbing” iddiaları ile gündeme gelen Biga Belediyesi, kısa süre önce başlattığı işten çıkarmalara devam ediyor. Dört işçi tazminat dahi alamadan işlerinden olurken, belediye şirketi olan Kent Hizmetleri AŞ’de çıkış verilen işçilerin sayısının 11’e ulaştığı öğrenildi. İddialara göre önümüzdeki süreçte 4 işçi daha işten atılacak.

Öte yandan belediyedeki uygulamalar bununla da sınırlı değil. Daha önce ‘büro işçisi’ olan işçilere SGK sisteminde işkolu değişikliği yapıldı. Değişiklikle ilgili işçilere bilgi verilmezken işçiler bunu SGK’den gelen SMS ile öğrendikleri söyledi. Öte yandan işten atmalarla ilgili hukuki süreç de başladı.

“BELEDİYE PERSONELİ HUZURSUZ”

İş kolu değişikliği, mobbing ve işten atmalar işçiler arasında huzurluk yarattı. “Sıra ne zaman bize gelecek?” kaygısının giderek arttığı belediyede işten atmalar sürerken; diğer yandan atılan işçilerin yerine Kent Hizmetleri AŞ aracılığıyla işçi alımı yapılıyor. İşe alınanların sayısının 30’a ulaştığı iddia ediliyor. Belediye çalışanları, yeni alımlarda kadrolaşma yaşanacağı kaygısını taşıyor.

Fotoğraf: Evrensel

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Biga Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Ergün Tulnay yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. İşten atılan 4 işçinin avukatlığını da sürdüren Tulnay, “14 Haziran 2019 tarihinde işveren tarafından 8 işçinin Atık Toplama Birimi’ne temizlik işçisi olarak görevlendirmeleri yapıldı. 20 Haziran 2019 tarihinde ihtarname gönderdik. Bu görevi kabul etmediğimizi bildirdik. Görevlendirme İş Kanunu’nun 22’nci maddesine aykırı bir görevlendirme durumunda. İhtarname sonrası 28 Haziran 2019 tarihinde işçilerin herhangi bir şekilde onayı alınmadan SGK sisteminde işkolu değişikliği yapıldı. İşkolu büro işçisi pozisyonundaki arkadaşlarımızın görevi temizlik işçisi olarak değiştirildi. İşçi arkadaşlarımız da bu durumu SGK sisteminden gelen SMS ile öğrendiler. Yeniden 1 Temmuz 2019 tarihinde ihtarname çektik. Büro işçisi olan arkadaşlarımız mevcut görevlerine devam ettiler. Görev yerlerinde görev tanımlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürdüler. 12 Temmuz tarihinde işveren tarafından ihtarname ile işçi arkadaşlarımızın sözleşmesi feshedildi. Bu süreçte iki arkadaşımız hakkında da sosyal medyada ‘Görevimizin başındayız’ notuyla paylaştıkları fotoğraf sonrası tutanak tutuldu. Arkadaşlarımızı mobbing yolu yıldıramayacaklarını anlayınca da direkt kovmayı tercih ettiler. Şu an süreç devam ediyor. Arabulucuya başvurduk. Daha görüşme gerçekleşmedi. Olumsuz sonuçlanması halinde ise işe iade davası açacağız. Bu görev değişiklikleri tamamen siyasidir. İşçilerimizin mücadelesi ise İş Kanunu’na bağlı haklarını aramaktan ibarettir. İşçi arkadaşlarımızın her tür kanuni hakları kullanarak işe iadelerini sağlayacağımıza inanıyorum. Bu yönde Yargıtay kararları var. Bu kararların sonunda Biga Belediyesi zarara uğratılacak. Bunu bile göze alarak siyasi karar almaya devam ediyorlar. Aynı şekilde hukuksuz bir şekilde görevlendirmeleri yapılan ancak görevi kabul etmeyen 4 işçi arkadaşımız için de aynı endişeleri taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

ESKİ BAŞKAN IŞIK’TAN TEPKİ

İşten çıkarmaların hukuki olmadığını ifade eden Eski Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise; “Bizim dönemimizde işini yapan hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadık. Ayrıca hiç kimseyi de işkolu dışında çalışmaya zorlamadık. İş Kanunu’nda her şey açık bir şekilde belirtilmiştir. İşçiler rızası dışında başka bir işkolunda çalıştırılamazlar. Bununla ilgili KHK ile geçen işçilerin hakları da ortada. KHK ile belediye şirketinde çalışmaya devam edenler, KHK öncesi yaptıkları işlere devam ederler. Bu kararlar İş Kanunu’na ve KHK ile yapılan düzenlemelere aykırı. Bu kararlar tamamen siyasidir. Hukuksuzdur. Tek derdi evlerine ekmek götürmek olan işçilerle siyasi hesaplaşma içine girenler, kul hakkı yiyorlar. Önce mobbing deniyorlar. Mobbing de başarısız olunca direkt tazminatlarını dahi vermeden hukuksuz bir şekilde işçi arkadaşlarımızı işten atıyorlar. Hiçbir işveren işçiler üzerinde siyasi baskı kuramaz. Biga tarihinde görülmemiş işler bunlar. Umuyorum ki, bir an önce yaptıkları yanlıştan dönerler. Ekmek kavgası hiçbir şeye benzemez. İşçi arkadaşlarımızın haklarını arama yolunda bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

CHP MİLLETVEKİLİ CEYLAN: YILDIRAMADIKLARI İŞÇİLERİ İŞTEN ATIYORLAR

Mobbing iddialarını gündeme getiren CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da CHP Biga İlçe Başkanlığı’nı ziyareti sırasında; “Hak ve emek üzerinden siyaset yapanların, ekmekle oynamasını doğru bulmuyorum. Daha önce de yaptığım açıklamamda mobbing yapıldığını söylemiştim. Mobbing ile yıldıramadıkları işçileri işten çıkarmaya başladılar. Kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını söyleyen bu zihniyet, Biga’ya hizmet etmek yerine Bigalı işçi arkadaşlarımızı işten çıkarıyorlar. Süreci yakından takip ediyoruz. Mücadelelerinde arkadaşlarımızın yanındayız” dedi.

“SİYASİ SEBEPLERLE İŞTEN ÇIKARILDIK”

İşten atılan işçiler ise sosyal medya sayfalarından paylaştıkları ortak mesajda kanuni haklarının mücadelesini vereceklerini şu şekilde ifade ettiler:

“Saygıdeğer arkadaşlarım ve yakın çevrem, Biga Belediyesindeki görevim ile ilgili açıklama yapmak, bilgi vermek istiyorum.Yaklaşık 4 Buçuk yıl hizmet ettiğim, emeğimle, alınterimle hayatımı kazandığım, ailemi geçindirdiğim Biga Belediyesindeki görevimden/işimden 12.07.2019 tarihli ihtarname ile 3 arkadaşım ile birlikte çıkarıldık.İşten çıkarılmamızın sebepleri ise önceki dönem tarafından işe alınmamız ile Anayasanın ilgili kanunların ve İş Kanunun bizlere sağladığı hakları kullanarak işimize, ekmeğimize sahip çıkma mücadelesi vermemiz. Ayrıca da İşten çıkarıldığımızda işsizlik maaşı alma koşullarımız bulunmasına rağmen, hiçbir gerekçe ve delil bulunmaksızın İş Kanunu 25/II-h maddesine dayandırılmaya çalışılarak bu hakkımız da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Her ne koşul ve sebep olursa olsun emeğimizin/ekmeğimizin hak mücadelesini sonuna kadar taşıyacağımızı bildirerek bu süreçte destek olan herkese teşekkür ediyoruz.”