Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması: Yaşadığı süreç bizi üzmüş ve kırmıştır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e “Cumhuriyet Nişanı” verdi. Törenin ardından açıklama yapan Erdoğan, ABD'de mahkumiyetinin bitmesinin ardından Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla için, "Yaşamış olduğu süreç bizi üzmüş ve kırmıştır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Sayın Putin daha önceden vize müjdesini bize vermişti. Bugün de görüldüğü gibi bunlar kaldırıldı. Artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da ilan edildiği şekilde Rusya'ya ziyaretlerini yapabilecek. Burada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Uzum zamandır aramızdaki diyaloğun bir neticesidir bu. Bugün açıklandığı gibi adım atılmıştır.”

“Kendisiyle alakalı mahkumiyet cezası bitmiş oldu ve borcumuz kalmadan Hakan Atilla ülkesine dönmüş oldu. Kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde bundan sonrasına yönelik ‘Ailenle, çocuklarınla dinlen, tatilini yap, ondan sonra seni Ankara'da külliyede bekliyorum, ziyaretimize gel, neyi yapacağımızın kararını veririz’ dedik. Hakan Atilla için herhangi bir bariyer söz konusu değildir.” (HABER MERKEZİ)