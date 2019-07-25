Tüm Bel-Sen: Memur-Sen ile Hükümetin şimdiden anlaştığını iddia etmek zor değil

Hükümet ile memur sendikaları arasında 1 Ağustos'ta başlayacak ve 2020-2021 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmelerine dair Tüm Bel-Sen Kocaeli Şubesi açıklama yaptı.

Şube binasında düzenlenen basın açıklamasını Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş okudu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun altısının hükümet tarafından atandığını belirten Karakuş, “Masada eşit temsiliyet yoktur. Grev hakkı yoktur. Peşinen sendikaların müzakere gücü sıfırlanmıştır” dedi.

Hükümetin söz konusu emekçiler olduğunda 'ekonomik krizden' bahsettiğini söyleyen Karakuş, “Hükümet ile yakınlığı artık tüm kamuoyu tarafından bilinen Memur-Sen'in 'gerçek enflasyonun yarısı’ kadar zam talebini açıklaması emekçilerin sofasının daha da küçüleceğini göstermektedir. Geçmiş yıllara bakarak, zam yerine indirim alan bu konfederasyonun tavizkar tutumu ile hükümetin söz konusu emekçiler olduğunda sürekli olarak 'ekonomik krizden' bahsetmesi, bir araya gelindiğinde cebimizdeki kaybın dörtte biri oranında bir zammın şimdiden planlandığı ve Memur-Sen ile AKP hükümetinin şimdiden anlaştığını iddia etmek hiç zor değil” diye konuştu.

Karakuş, yerel yönetim hizmet kolunun taleplerini içeren maddeleri kısaca şöyle açıkladı:

Özellikle belediyelerde çok yoğun bir şekilde yaşanan 'sadakate', partizanlığa göre yapılan kadrolaşmaların önüne geçilmeli ve işe alma ve görevde yükselmelerde eğitim ve emeğe göre objektif kriterler uygulanmalıdır.

Belediyelerde çalışanların ücretleri düzenli ödenmelidir.

3600 ek gösterge belediye çalışanları dahil olmak üzere istisnasız tüm kamuda hayata geçirilmelidir.

Belediyelerde Sözleşmeli Memurluk ve işçilik statüsü, güvenceli kadroya dönüştürülmelidir.

Zabıta, itfaiye ve tiyatro emekçilerinin sorunlarına ilişkin talepler ise şöyle sıralandı: