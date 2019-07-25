Gazete ve dergi sayısı yüzde 2,6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 medya istatistikleri ile temmuz ayı sektörel güven endeksini açıkladı. TÜİK’in açıkladığı 2018 medya istatistiklerine göre, gazete ve dergi sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 2,6 azalarak 5 bin 962 oldu. Bu yayınların yüzde 58,7’sini dergiler oluşturdu.

Gazete ve dergilerin tirajı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 17,6 azaldı. Türkiye’de 2018 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 olup, bunun yüzde 94,2’sini gazeteler oluşturdu

GAZETELERİN YÜZDE 91,3’Ü YEREL YAYIN YAPTI

Türkiye’de 2018 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 91,3’ü yerel, yüzde 6,9’u yaygın (ulusal), yüzde 1,8’i ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 64,3’ü yaygın (ulusal), yüzde 31,4’ü yerel, yüzde 4,3’ü bölgesel yayın yaptı.

Yayınlanan gazetelerin yüzde 87,8’i siyasi, haber, güncel, yüzde 2,2’si yerel yönetim, yüzde 1,9’u sektörel, mesleki içerikli olurken, dergilerin yüzde 17,5’i sektörel, mesleki, yüzde 13,8’i akademik, yüzde 8,5’i eğitim, sınav içerikli yayımlandı. Basın İlan Kurumu’nun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre 2018 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 2,2 artarak 454 milyon 398 bin 951 TL oldu. (MEDYA SERVİSİ)