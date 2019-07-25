İsrail’de sol partiler seçime ortak girecek

İsrail solunun önde gelen partilerinden İşçi Partisi, Meretz ve yeniden siyasete dönen Eski Başbakan Ehud Barak’ın kurduğu Demokratik İsrail Partisi, ülkede 17 Eylül’de yapılacak erken genel seçimlere ittifak kurarak girmek için uzun zamandır yaptığı görüşmeleri sonuca bağladı.

Meretz’in Lideri Nitzan Horowitz, İşçi Partisi Lideri Stav Shaffir ve Demokratik İsrail Partisinin Lideri Barak, dün akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden ittifak görüşmelerinin ardından, partilerinin eylüldeki erken seçimlere ortak listeyle girme konusunda uzlaştı.

Milletvekilliği için oluşturulacak ortak listenin birinci sırasında Horowitz, ikinci sırasında Shaffir’in yer alması kararlaştırılırken, Eski Başbakan Barak ise kendi isteği doğrultusunda listede onuncu sırasında yer alacak.

9 Nisan’da yapılan erken seçimlerde İşçi Partisi büyük kan kaybederek 6, Meretz 4 vekil çıkarmıştı. Barak ise Demokratik İsrail Partisini kurarak uzun yıllar sonra yeniden siyaset sahnesine dönme kararı almıştı. (DIŞ HABERLER)