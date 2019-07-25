Adana’da kediye şiddet uygulayan 3 çocuk ev hapsi cezasına çarptırıldı

Hamile bir kediyi pitbull cinsi köpeğin önüne atarak parçalattığı öne sürülen çocuklar adliyeye getirildi. Gözaltına alınan 3 çocuktan biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına “Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter” dedi.

Adana’da meydana gelen olayda yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalattığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y’nin işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kediyi, köpeğin ağzına attığı iddia edilen A.Y, muhabirlerin “Üzüldün mü?” sorusuna “Ben seni vursam bile üzülmem, kediye mi üzüleceğim” yanıtını verdi. Çocuklardan bir diğeri ise görüntülendiklerini fark edince, “Çekin alem yakışıklı görsün” demesi üzerine A.Y. “Ağabeylere selam, çatışmaya devam. Yaşımızın yetmediği yerde yaşantımız yeter, biz Denizli çocuğuyuz” dedi.

H.P., M.Ü.Y. ve kardeşi A.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece ev hapsi cezasına çaptırıldı. H.P’nin kardeşi olan B.P.’nin ise bilgisine başvurulduktan sonra ailesine teslim edildiği bildirildi. (Adana/AA)