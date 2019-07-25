Putin, Türkiye'ye yönelik vizenin kaldırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Putin’in imzaladığı kararname, Türkiye vatandaşlarına uygulanan vize ve belirli ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasını öngörüyor. Ayrıca kararnameye göre, Rusya Bakanlar Kurulu, vize ve ekonomik kısıtlamaların kaldırılması için çalışmalara başlayacak ve çalışma sonunda kısıtlamalar resmen kaldırılacak. (DHA)