EMEP’ten direnişteki Saica Pack işçilerine destek ziyareti

Sakarya’da kurulu Saica Pack ambalaj fabrikasında Selüloz-İş’e üye oldukları için işten atılan 3 işçinin direnişi ikinci ayına yaklaştı. Direnişteki işçilere Emek Partisi Sakarya İl Örgütü destek ziyaretinde bulundu.

Ziyarette işçilerin ancak birliğini bozmadan ve kararlı bir şekilde mücadele ederek kazanabileceği vurgulandı. Fabrikanın, Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk sendikalaşan fabrika olması nedeniyle direnişin daha da önemli olduğu belirtilen ziyarette, desteğin devam edeceği belirtildi. Emek Partisi Sapanca İlçe Başkanı Hayrettin Ceyhan da işten atmaların, kıdem tazminatı gibi işçilerin kazanılmış haklarının gasbının önüne geçmenin tek yolunun birlikte ve örgütlü mücadele olduğunu belirtti.

Selüloz-İş Genel Başkan Vekili Aydın Parlakkılıç ise direnişteki üç işçi için işe iade davası açtıklarını belirterek “Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi ve destek çağrısı yaptı. (Sakarya/EVRENSEL)