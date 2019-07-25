25 Temmuz 2019 16:36

Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda ‘savaş gemilerinin geçişini engellediği’ gerekçesiyle Rus tankerini alıkoydu.

Ukrayna, Rus tankerini alıkoydu

Arşiv | Fotoğraf: Google Maps

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    Ukrayna Güvenlik Hizmeti, Ukrayna güçlerinin, Rusya'ya ait ‘Neyma’ tankerini alıkoyduğunu açıkladı. Açıklamada, tankerin, Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'nda geçişini engellediği ifade edildi.

    RUSYA: RUSLAR ESİR ALINDIYSA BUNUN İVEDİ SONUÇLARI OLACAKTIR

    Rusya Dışişleri Bakanlığından, Ukrayna’nın Rus tankerini alıkoyması eleştirilerek, “Gelişmenin detaylarını inceliyoruz. Eğer Ruslar esir alındıysa bunun ivedi sonuçları olacaktır” denildi.

    Rus haber ajansı TASS’a konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Ukrayna’nın Kerç Boğazı'nda “savaş gemilerinin geçişini engellediği” gerekçesiyle Rus tankerini alıkoymasını değerlendirdi.

    Konuyu incelediklerini belirten yetkili, “Gelişmenin detaylarını inceliyoruz. Eğer Ruslar esir alındıysa, bu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirilir ve bunun ivedi sonuçları olacaktır” şeklinde konuştu.

    Ukrayna Güvenlik Hizmetinden yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin, Rusya'ya ait ‘Neyma’ tankerini alıkoyduğu bildirilmişti.

    Açıklamada, tankerin, Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'nda geçişini engellediği kaydedilmişti. (Kiev/AA)

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