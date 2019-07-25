Hulusi Akar'dan operasyon tehdidi: Gerekirse inisiyatif kullanırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi bir araya gelerek ABD’nin Suriye özel Temsilcisi James Jeffrey ile gerçekleştirilen görüşmeler ve Suriye’deki son durumu değerlendirdi. Toplantıda Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekat da masaya yatırıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, ABD ile yapılan heyetler arası görüşmelerin ardından karargahta bir araya geldi. Jeffrey ile gerçekleştirilen görüşmelerin ve Fırat'ın doğusuna olası harekatın masaya yatırıldığı toplantıya ilişkin Akar, “Bütün görüşlerimizi, tekliflerimizi gelen heyete ilettik. Bunları inceleyip cevaplarını derhal vermelerini bekliyoruz. Bir gecikmeye tahammülümüz olmadığını, gerekirse inisiyatif kullanacağımızı kendilerine bir defa daha vurguladık” dedi.

F-35 projesine ilişkin ABD’nin mevcut yaklaşımından vazgeçmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verebilecek adımlarından kaçınmasını beklemenin stratejik ortak olarak Türkiye’nin hakkı olduğu ileri sürülen toplantıda, aksi durumda Türkiye’nin yeni arayışlara girebileceği ifade edildi. (Ankara/AA)